WhatsApp'a Bir Yeni Özellik Daha Geliyor; Video Göndermek Değişiyor

WhatsApp, yakında yeni bir güncelleme yayınlayacak ve bununla bazı iyileştirmelerde bulunacak. Bunlardan biri de video gönderilerinde gerçekleşecekken, yeni sürümle beraber uygulama üzerinden video gönderme seçenekleri de çeşitlenecek.
Yeni WhatsApp sürümünde arkadaşlarınızla paylaştığınız videoları tamamen sessiz şekilde paylaşabileceksiniz. Böylece alıcıların gönderilen bu videoları, çevreden bağımsız olarak rahatlıkla izlemeleri mümkün olacak.
Pek çok WhatsApp kullanıcısı, eğer uygun bir ortamda değillerse gelen videoları açmıyor ve sonraya erteliyor. WhatsApp ise hem kullanıcıların işini kolaylaştırmak hem de sohbetin yarıda kesilmesini istememesinden ötürü yeni güncellemede bu işi düzeltmeye karar vermiş. Böylece kullanıcılar videoları sessize alabilecek ve bu sayede arkadaşlarıyla rahatlıkla paylaşabilecekler.
WhatsApp'ın bu özelliği şu an beta programının bir parçası olarak kullanıcılara sunuluyor. Beta programı tamamlandıktan sonra tüm kullanıcılara açılacak olan bu özelliği erken denemek ve beta katılıcısı olmak istiyorsanız, o halde WhatsApp beta sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ancak şu anda WhatsApp Messenger uygulamasının test programı, katılabilecek maksimum test kullanıcısı sayısına ulaşmış durumda ve yeni test kullanıcısı kabul edilemediğini de belirtelim.
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