Kripto Para Yasası Çıkmalı mı, Çıkmamalı mı?

AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ABStocks Yatırımcısı Muhsin Bayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız kısa süre önce kripto para yasasının hazır olduğunu ve kısa süre içinde meclise geleceğini duyurdu. ABStocks olarak devletimizin attığı bu adımı sonuna kadar destekliyoruz," dedi.

"Kripto para yasası bir an önce çıkmalı"

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