Kripto Para Yasası Çıkmalı mı, Çıkmamalı mı?

Bir süredir üzerinde çalışmalar süren Kripto Para Yasası hakkında yeni açıklama AB Grup Holding'den geldi.
AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ABStocks Yatırımcısı Muhsin Bayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız kısa süre önce kripto para yasasının hazır olduğunu ve kısa süre içinde meclise geleceğini duyurdu. ABStocks olarak devletimizin attığı bu adımı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kripto para borsaları ile ilgili düzenlemeleri içeren yasanın kısa süre sonra meclise geleceğini açıklaması, yakın geleceğin finans sistemi olarak nitelendirilen kripto para sektöründe heyecan yarattı. 6 ay önce hizmet vermeye başlayan ve ileri teknoloji alt yapısı ile kısa sürede yatırımcıda güven oluşturan AB Grup Holding iştiraki ABStocks, yasalaşması beklenen düzenlemeye tam destek verdiğini açıkladı.
"SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"
AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ABStocks Yatırımcısı Muhsin Bayrak konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Kripto para borsaları dünyada geçerli bir finansal enstruman haline geliyor. Yakın geçmişte zayıf sermaye yapısına sahip bazı kötü örnekler doğal olarak yatırımcıda güven bunalımına neden oldu. Biz ABStocks'a güçlü bir sermaye yapısına sahip, yurt içinde ve yurt dışında büyük yatırımları olan bir holdingin güvencesini verdik. İleri teknoloji alt yapımızla yatırımcılarımızda kısa vadede güven oluşturduk. ABGCoin, alt coini olmayan yüzde 100 milli sermayeli tek kripto para birimi. ABGCoin'i dünya kripto para borsalarında ilk üçe sokma hedefimiz var. Her şeyden önce 'şeffaf' bir yapı kurduk. Devletimizin bu alanda yapmak istediği düzenlemeleri sonuna kadar destekliyoruz. Kripto para yasası bir an önce çıkmalı. Dünya bu konuda büyük adımlar atarken ülkemiz geride kalmamalı. Dünyada kripto vergisini veren tek grubuz. ABStocks, düzenlemeyi beklemeden gelir vergisi olarak vergisini devletine ödeyen bir kripto para platformu oldu. Bundan ötürü de AB Grup Holding olarak gurur duyuyoruz."
Peki, siz Kripto para yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Kripto para yasası çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Düşüncelerinizi aşağıda bekliyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın