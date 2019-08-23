Krypton Hayranları İçin Kötü Haber
Superman'in ailesinin geçmişini konu alan Krypton, sürpriz bir kararla iptal edildi. Peki bu kararın arkasında ne yatıyor?
- Barış Terun
Superman'in köken hikayesini ve ailesini konu alan Krypton ne yazık ki üçüncü sezonu göremeyecek. Superman'in doğduğu gezegeni, gezegende yaşanan iç savaşları konu alan yapım maalesef resmen iptal edildi.
Krypton hayranları, haftaya son derece üzücü bir haberle başladılar. Kal-El'in dedesi Seg-El'in hikayesini konu alan film; Superman mitolojisindeki Doomsday, General Zod ve Braniac'ı bünyesinde barındırıyordu. Hatta Wolverine ve Superman karışımı tuhaf ödül avcısı karakter Lobo da ikinci sezonda boy gösterdi.
Syfy yapımı, ikinci sezonunda ilk sezona göre önemli düşüş yaşamıştı. 1,5 milyon olan seyirci ortalaması 400.000 seviyesine geriledi ve doğal olarak iptal edildi.
Dizinin baş rol oyuncusu Cameron Cuffe son derece ilginç bir açıklamaya imza attı. Cuffe, "Krypton TV serisi ile daima gurur duyacağım. Üç yıl boyunca inanılmaz bir rüyanın gerçekleşmesinde önemli rol üstlendim." ifadelerini kullandı.
Yine de hemen umutsuzluğa kapılmayın: Lobo ve Krypton TV serileri için geniş çaplı bir imza kampanyası başlatıldı. Kısacası dizi kahramanlarının yeni serileri, yeterli talep olursa ekranlara dönebilir.
Dizinin baş rol oyuncuları arasında; Cameron Cuffe, Georgina Campbell ve Shaun Sipos gibi isimler yer alıyordu.
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