Kuantum Bilgisayarlar, Uzayda Yaşam Arama İşine El Atıyor!

Kurumsal kuantum yazılım şirketi Zapata Computing, derin uzayda yaşam izlerini tespit etmek için bu konuda çalışmalar yapmakta olan İngiltere'deki Hull Üniversitesi ile ortaklık kurdu. Ortaklık, Zapata'nın kuantum iş akışı platformu Orquestra, son derece doğru astrofiziksel modellerin ve uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olacak ve araştırmaları destekleyecek.
Hull Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Astrokimya öğretim görevlisi Dr. David Benoit, "Kuantum bilgisayarlar henüz gelişmekte olan bir teknoloji olmasına ve henüz klasik donanımdan daha iyi performans göstermemesine rağmen, Zapata şu anda mevcut olan Gürültülü Orta Ölçekli Kuantum (NISQ) cihazlarından değerli bilgiler üretmeyi başardı" diyor.
Model hassasiyetini artırmak
Zapata'nın kuantum uzmanlığından yararlanacak olan araştırmacılar 2016'da MIT araştırmacıları tarafından hazırlanan ve yaşamın izlerine işaret ettiği düşünülen 14.000 molekülü araştırmak için kuantum modellerini kullanacak.
Hull Üniversitesi araştırmacıları, moleküler rotasyonların ve titreşimlerin yeni hesaplamalı modellerini kullanarak bu moleküllerin saptanabilir biyolojik imzalarının bir veritabanını oluşturmayı hedefliyor. Ancak, şu anda bu moleküllerin, yakın çevredeki yıldızlar tarafından üretilen kızılötesi radyasyona tepki olarak nasıl titreştiği ve döndüğü hakkında çok az şey biliniyor.
Araştırmacıların bu molekülleri tespit etmek için, kuantum hesaplamanın en iyilerinden biri olarak bilinen, son derece doğru hesaplamalara dayanan son derece hassas modeller oluşturmaları gerekiyor.
Zapata Computing CEO'su Christopher Savoie, "Dr.Benoit ve meslektaşları tarafından yapılan araştırma, evrendeki yerimizi yeniden tanımlama potansiyeline sahip ve Orquestra'nın destekleyici bir role sahip olacağını düşünüyoruz" diyor.
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