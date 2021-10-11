Galaxy S22'nin Ardından, Şimdi de Galaxy S22 Ultra'nın Kalıpları Sızdı!

Geçtiğimiz gün internete sızan Galaxy S22 kalıplarının ardından, şimdi de Galaxy S22 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen kalıplar ortaya çıktı. Eğer bu kalıplar gerçekse, Galaxy S22 Ultra gerçekten "başka bir telefon" olacak!