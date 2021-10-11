Galaxy S22'nin Ardından, Şimdi de Galaxy S22 Ultra'nın Kalıpları Sızdı!

Apple'ın iPhone 13'ü piyasaya çıktı ve Google'ın Pixel 6'sı günleri sayıyor. Doğal olarak şimdi tüm gözler, Galaxy S22 serisi ile Samsung'da. Ve yine doğal olarak, sayısız Galaxy S22 sızıntısı ile karşılaşmaya çoktan başladık. İnternete sızan son görüntüler de bunlardan biri olarak karşımızda. Bu kez sızıntının başrolünde Galaxy S22 Ultra var.
Hatırlayacağınız gibi, geçtiğimiz günlerde Galaxy S22'ye ait kalıplar internete sızmıştı. Şimdiyse Galaxy S22 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen kalıpların görüntüleri internette ortaya çıktı. İtalyan menşeili CoverPigtou ve @xleaks7 tarafından ortaya çıkarılan Galaxy S22 Ultra kalıbı, daha önceki sızıntılarda gördüğümüz P şeklindeki arka kamera modülünün yanı sıra telefonun üst ve alt kısımlarının düz tasarımını gözler önüne seriyor.
Eğer bu kalıplar gerçekse, daha önceki iddiaları da doğruluyorlar. Bilindiği gibi önceki iddialarda Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın S21 serisine benzer bir tasarımla geleceği, ancak Galaxy S22 Ultra'nın yeni bir tasarım dilini kullanacağı söyleniyordu. Gerçekten de, kalıplara bakılırsa Ultra modelinin Galaxy Note'a yakın bir görünüme sahip olacağı söylenebilir.
Telefonun sağ kenarında ses ve güç düğmeleri var, sol tarafta herhangi bir düğme veya bağlantı noktası yok .
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