Kuantum Dolaşıklığı İlk Kez Görüntülendi!

Kuantum mekaniklerinin en önemli parçalarından biri olan kuantum dolaşıklığının fotoğrafı, ilk kez çekildi!

Kuantum Dolaşıklığı İlk Kez Görüntülendi!
Bell dolaşıklığıFotoğraf: Glasglow Üniversitesi

Gizemini henüz tam olarak çözemediğimiz kuantum dünyasında ilginç bir keşif yapıldı. Glasglow Üniversitesi'nden bilim adamlarının Scientific Advances dergisinde yayınlanan bir araştırma raporunda "Bell dolaşıklığı" ilk kez görsel olarak paylaşıldı.

Fotoğrafta iki fotonun birbiriyle etkileşimde bulunduğu ve bir an için fiziksel durumlarını paylaştıkları gözleniyor. Bu olayın gerçekleşmesi için iki parçacık arasındaki mesafenin bir önemi bulunmuyor. Fizikçiler, Bell dolaşıklığının fotoğrafını çekebilmek için bir kuantum ışık kaynağından dolaşık fotonlar yollayan bir sistem oluşturdular. "Geleneksel olmayan nesnelerden" oluşan bu nesneler, sıvı-kristal maddelere gösteriliyor ve böylece içinden geçen fotonların evresinde değişiklik yapılabiliyor. Ardından fotonları algılayabilen bir kamera, bir fotonun diğeriyle dolaşık hale geldiğini algıladığında fotoğraf çekiyor.

Araştırmacılara göre kuantum dolaşıklığı, kuantum mekaniklerinin temel taşlarından bir tanesi. Konsept, kuantum bilişim ve şifreleme gibi pratik uygulamalarda kullanılsa da, bu olgunun görüntüsü şimdiye dek yakalanmamıştı. Proje üzerinde çalışan fizikçiler, görüntünün kuantum bilişim alanında gelişmelere yardımcı olabileceğine ve yeni tür fotoğrafların ortaya çıkabileceğine inanıyor.

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