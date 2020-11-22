Küçücük Bir Baykuş, Büyük Bir Seyahat Rekoru Kırmayı Başardı

Her yıl Manhattan'daki Rockefeller Center'da kurulan geleneksel devasa Noel ağacının bu yıl çok ilginç bir misafiri vardı. 20 santimlik minik bir baykuş, büyük bir rekora imza atmayı başardı.