Küçücük Bir Baykuş, Büyük Bir Seyahat Rekoru Kırmayı Başardı

Her yıl Manhattan'daki Rockefeller Center'da kurulan geleneksel devasa Noel ağacının bu yıl çok ilginç bir misafiri vardı. 20 santimlik minik bir baykuş, büyük bir rekora imza atmayı başardı.

Minik bir baykuş, inanılmaz bir rekora imza attı

Geçtiğimiz hafta ABD'deki Rockefeller Center'a kurulan dünyaca ünlü Rockefeller noel ağacı her zamankinden daha fazla yıpranmış görünüyordu. Ancak onu ilginç yapan eskimesi değil, içine girip kilometrelerce yol kat ederek New York'a gelmiş olan küçük bir otostopçuydu. Ağaç 300 kilometre uzaktan geliyordu, ancak 20 santimetrelik bir baykuş için bu mesafe hiç de kısa değil, hatta o kadar yolu başına bir şey gelmeden tepip buralara kadar gelmesi bir rekor olarak kabul ediliyor.

Minik baykuşun Oneonta'daki bir ormandan kesilen bu 23 metrelik ladin ağacının içine, kesilmeden önce yuva yaptığı düşünülüyor. "Rockefeller" adı verilen baykuş ağaç yeni yerine dikilirken çalışanlar tarafından fark edildi. Sevimli yaratık şu anda Ravensbeard Vahşi Yaşam merkezinde yaşıyor.  

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