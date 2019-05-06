Kült Karakter Ghost Rider Yine Beyaz Camda
Marvel Comics'in popüler karakteri Ghost Rider; iki sinema uyarlaması ve Agents of Shield macerasından sonra tekrar karşımızda...
- Barış Terun
Dijital TV platformu Hulu, son zamanlarda Marvel Comics ile güçlü bir işbirliği geliştirmiş durumda. Bu güçlü işbirliğinin son meyvesi Ghost Rider'ın kendine özel TV serisi olacak. Agents of S.H.I.E.L.D.'da, birkaç bölümde de olsa karşımıza çıkan ve tadına pek doyamadığımız Ghost Rider'ı bir kez daha Gabriel Luna canlandıracak.
Gabriel Luna, Agents of S.H.I.E.L.D'deki rolüyle eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Ghost Rider, Phil Coulson ve saz arkadaşları ile zorlu bir müttefiklik süreci geçirse de, karşımıza çıktığı her anda ekibi kurtarmayı bilmişti.
Aslında Ghost Rider, birden fazla kurgusal karakter tarafından canlandırılan bir figür (DC'nin Yeşil Fenerleri gibi). Orijinal Ghost Rider, Mephisto ile babasının hayatı için anlaşma yapan ve ruhunu satmak zorunda kalan Johnny Blaze. Johnny Blaze karakteri, Oscar Odüllü oyuncu Nicholas Cage ile beyaz perdede karşımıza çıktı. İlk film ticari açıdan ciddi başarı elde etse de, 2011 yılında gösterime giren devam filmi Ghost Rider: Spirit of Vengeance eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu ve düşük gişe hasılatı ile yapımcı stüdyoyu zora soktu. Ancak Marvel'in tek Ghost Rider karakteri Johnny Blaze değildi. Vahşi batı döneminden modern dünyaya kadar pek çok kurgusal karakter, Ghost Rider ünvanını kazandı. Şu anda bile, çizgi roman dünyasında üçten fazla Ghost Rider bulunuyor.
TV serilerinde karşımıza çıkan Ghost Rider, Robbie Reyes isimli Meksika kökenli bir otomobil tamircisi. Güçlerini Johhny Blaze gibi eskiden bir melek olan ama cennetten düşen Zarathos'dan alıyor. Hispanik kökenli bir karakter olması, dizi ve film yapımcılarının yakın geçmişteki eylemlerine uygun.
Ghost Rider'ın Hulu uyarlamasında Hayalet Sürücü, Şeytan'ın çocukları Daimon ve Ana Helstrom ile yüzleşecek. Zarathos'un da en az Mephisto kadar güçlü olduğu düşünülürse, bir aksiyon şöleni bizleri bekliyor. TV serisinin 2020 yılının ortasında yayınlanması bekleniyor.
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