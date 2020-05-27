Kurbağa, Leopara Karşı: İşte İlginç Kapışma ve Şaşırtıcı Sonucu

Bir kubağa ve bir leopar karşı karşıya gelirse kazanan sizce kim olur? Eğer leopar diyorsanız, bu ilginç video sizi fazlasıyla şaşırtacak.

Kurbağa ile Leoparın İlginç Karşılaşması

Bir kurbağa ile leopar arasındaki "savaş" beklenmedik bir biçimde sonuçlandı. Indian Forest Service yetkilisi Susanta Nanda tarafından paylaşılan kısa videoda bir leopar, türü kesin olarak bilinmeyen bir kurbağaya doğru yaklaşıyor. Leoparın kurbağaya yaklaşırken "gergin" olduğu söyleniyor. Bir Twitter kullanıcısına göre bunun nedeni, kurbağanın "zehirli cilt salgıları üretmesi". Ancak bir başka kullanıcı, bu tür kurbağaların Güney Amerika'da bulunduğunu, burada leoparlara rastlanmadığını söylüyor.

Videoda leoparın kurbağaya birkaç kez pençesini uzattığı, ancak zarar vermediği, kurbağanın ise leopara doğru sıçradığı gözleniyor.

Nedeni ne olursa olsun, doğada iki canlının birbiriyle karşılaşmasını izlemek güzel.

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