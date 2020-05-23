Facebook ve Spotify'dan, Evden Çalışmaya Devam Etmek İsteyene Güzel Haber

Facebook evden çalışma sistemini kalıcı hale getirmeyi planlarken, Spotify da en az 7 ay boyunca evden çalışma sistemine devam edecek.

  • Levent Öztürk
Evden çalışmayı kalıcı yapıyorlar
Shutterstock / Frederic Legrand - COMEO

Kısa bir süre öncesine kadar Facebook çalışanları, Kaliforniya'da merkez binasına mümkün olduğunca yakın yaşamaları için ek ücret alıyorlardı. Şimdi ise yarısından fazlası kalıcı olarak uzaktan çalışacak gibi gözüküyor.

Kişisel Facebook sayfasında bir canlı yayında konuşan CEO Mark Zuckerberg, firmanın 45.000 kişilik iş gücünün yarısı kadarının önümüzdeki on yıl içerisinde evden çalışabileceğini söyledi: "Bunu düşünceli ve sorumlu bir şekilde yapmalıyız, o yüzden ölçülü olarak yapacağız. Ancak önümüzdeki beş ila on yıl içerisinde – muhtemelen beştense ona daha yakın ama bu aralık içinde – firmamızın yaklaşık yarısını kalıcı olarak uzaktan çalışır hale getirebileceğimizi düşünüyorum."

Bu arada müzik akışı devi Spotify da, tekrar açılış için aşamalı bir yaklaşım planlarken çalışanlarının en azından yıl sonuna kadar evden çalışmalarına izin verileceğini duyurdu.

Koronavirüs'ün yayılması, işletmelerin çalışma şekillerinde pek çok değişikliğe sebep oluyor. Bulut tabanlı çözümlere karşı çıkışlar, neredeyse bir gecede ortadan kalktı. Şimdi de salgının son kurbanı, ofisler olacak gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya devi Twitter da, tüm iş gücünün kalıcı olarak evden çalışmasına izin vereceğini söylemişti. Shopify ve Coinbase gibi diğer teknoloji firmalarının da benzer planları bulunuyor ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai de esnek çalışma düzenlerine ihtiyaç hakkında konuşmuştu.

Shutterstock

Zuckerberg'in söylediğine göre Facebook'un firma içinde üzenlediği bir ankette çalışanların %50'si, evden çalışırken ofiste çalışma ile aynı verimliliğe sahip olduklarını söyledi.

Firmanın felsefesindeki U-dönüşünün bir diğer göstergesi olarak Facebook, artık "agresif olarak" fiziksel ofis alanlarına bağlı olmayan uzaktan çalışanları işe almaya başlayacak ve böylelikle de potansiyel yetenek havuzunu ciddi ölçüde genişletecek.

Spotify'ın duyurusu, Facebook kadar net olmasa da, firmanın tüm çalışan tabanının en azından önümüzdeki yedi ay boyunca evden çalışacağını gösteriyor. Bu da firmanın kalıcı bir şekilde esnek düzenler sunmak için hazır olduğunu gösteriyor.

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