Facebook ve Spotify'dan, Evden Çalışmaya Devam Etmek İsteyene Güzel Haber

Facebook evden çalışma sistemini kalıcı hale getirmeyi planlarken, Spotify da en az 7 ay boyunca evden çalışma sistemine devam edecek.

23 Mayıs 2020 20:00

Levent Öztürk