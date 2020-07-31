Kurban Bayramı'mız kutlu olsun

Tüm CHIP Online takipçilerine güzellik, huzur, birlik ve beraberlik dolu, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. İyi bayramlar...

Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!

CHIP Online'ın mutfağındakiler olarak, en büyük gücümüz olan sizlere, yani CHIP Online ailesine güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir kurban bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Umarız Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirirsiniz. Unutmayın; bizler bayram boyunca da burada olacağız. Yanınızda bir dost istediğinizde yapmanız gereken çok basit: Hemen chip.com.tr'yi ziyaret etmek...

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