Kurban Bayramı'mız kutlu olsun

CHIP Online'ın mutfağındakiler olarak, en büyük gücümüz olan sizlere, yani CHIP Online ailesine güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir kurban bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Umarız Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirirsiniz. Unutmayın; bizler bayram boyunca da burada olacağız. Yanınızda bir dost istediğinizde yapmanız gereken çok basit: Hemen chip.com.tr'yi ziyaret etmek...
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