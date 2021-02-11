Kurumlar İçin Wi-Fi 6 Teknolojili Ağ Çözümü

TP-Link, kurumsal ağlar için Wi-Fi 6 teknolojili yeni erişim noktasını satışa sundu. EAP660 HD model ürün, Wi-Fi 6'nın sağladığı yüksek bağlantı hızı ve yüksek yoğunluk desteğini, TP-Link Omada yönetim yazılımının sunduğu kolay yönetim ile birleştiriyor.