Kurumlar İçin Wi-Fi 6 Teknolojili Ağ Çözümü

Kurumsal ağ çözümlerinde de iddialı olan TP-Link®, Wi-Fi 6 teknolojili yeni kurumsal ürününü satışa sundu. Otel, AVM, yurt gibi çok sayıda kişinin ağa bağlandığı yerler için hem yüksek yoğunluğu karşılayan hem de yüksek bağlantı hızı sunan EAP660 HD model erişim noktası, şık ve son derece kolay monte edilen bir tasarıma sahip.
Wi-Fi ağının yoğunluğu yüksek olan işyerleri için ideal bir çözüm olan yeni erişim noktası, eski teknolojiye oranla dört kat daha artırılmış bir kapasiteye sahip ve daha fazla cihazı sorunsuzca ağa bağlayabiliyor. Wi-Fi 6 teknolojisinin getirdiği OFDMA ve Uplink&Downlink MU-MIMO teknolojileri sayesinde daha yoğun bağlantı olan ağlarda performans önemli ölçüde yükseliyor. Konaklama sektörü, restoranlar, AVM'ler, otogar/istasyon, okul/yurt gibi ortamlar için ideal bir çözüm sunuyor.
EAP660 HD model erişim noktası, yüksek yoğunluklu bağlantıyı karşılayacak hıza da sahip. 5 GHz bandında 2402 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps olmak üzere toplamda 3550 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Wi-Fi 6'nın sağladığı QAM ve Uzun OFDM Sembolü teknolojileriyle çok kullanıcılı işlem hacmi inanılmaz derece artırılmış durumda. Sekiz akış desteği ile bağlı cihaz sayısı artsa da hız düşmüyor. QAM teknolojisi, tek seferde kodlanan veriyi yüzde 25 artırıyor; Uzun OFDM Sembolü ise yüzde 11 daha hızlı olmasını sağlıyor.
Merkezi Bulut Yönetimi ile Kolay Yönetim
TP-Link'in OMADA yönetim yazılımının bulut destekli platformu olan OMADA SDN ile sadece EAP erişim noktaları değil ağa bağlı tüm cihazlar (ağ anahtarları, ağ geçitleri vb) tek bir yerden ve buluttan kolayca yönetiliyor. Kurumsal ağların yönetimi son derece kolay ve rahat bir hale geliyor. OMADA SDN tercih etmeyen kurumlar ise ücretsiz sunulan Omada Yönetim Yazılımı ile tüm erişim noktalarını tek bir PC'den yönetebiliyorlar.
EAP660 HD eişim noktası, daha hızlı ve kaliteli bir Wi-Fi bağlantısı ile gelen talepleri karşılayabilmek için çoklu gigabit performansı sunuyor. 2.5 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip olan ürün, standart PoE uyumlu ve her yere monte edilebiliyor.
Bu yüksek teknik özellikler sayesinde ağa bağlı kişilerin dolaşırken de bağlantıları kesilmediği gibi yüksek hız gerektiren uygulamaları da başarılı bir şekilde çalıştırmaları sağlanıyor. Örneğin, AVM'de gezinirken video izlenebiliyor. Her yönüyle ağ verimliliğini artıran cihaz, bant yönlendirme, yük dengeleme, adil yayın süresi gibi gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda.
Son derece şık bir tasarıma sahip olan cihazın montajı çok rahat. İki hareketle ürünler istenen yere monte edilebiliyor.
Güvenliği de ihmal etmeyen TP-Link'in Wi-Fi 6 destekli yeni erişim noktası, güvenli bir misafir ağı oluşturmak için farklı kimlik doğrulama olanaklarını kurumlara sunuyor.
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