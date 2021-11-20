Squid Game, Kuzey Kore'ye USB Belleklerle Kaçak Olarak Sokuluyormuş!

Squid Game, hükümet yasağına rağmen Kuzey Kore'de bile bir çılgınlık haline gelmiş durumda. Üstelik serinin ülkeye kaçak yoldan girişi için USB bellekler ve bellek kartlarının kullanıldığı açıklandı!