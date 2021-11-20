Squid Game, Kuzey Kore'ye USB Belleklerle Kaçak Olarak Sokuluyormuş!

Netflix'in Güney Kore yapımı orijinal serisi Squid Game'in popülerliğini anlatırken abartmaya pek ihtiyacımız yok, durum zaten ortada. Tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olma yolunda 1,6 milyar saatten fazla izlendi ve Netflix'in içeriğinin başarısını ölçme şeklini tek başına değiştirdi.
Kuzey Kore hükümetinin bir sözcüsü ise, kısa süre önce Squid Game'i kapitalizmin çalışmadığının kanıtı olarak değerlendirdi. Doğal olarak Squid Game, yasal yollardan Kuzey Kore'de izlenemiyor. Ama bu durum, Kuzey Kore vatandaşlarının seriyi izlemesini engellemeyi başaramamış gibi görünüyor.
Kuzey Koreli ismi açıklanmayan bir vatandaşın söylediğine göre, Squid Game "USB flash sürücüler ve SD kartlar gibi bellek depolama cihazlarıyla ülkeye girmeyi başardı, bunlar gemiyle kaçırıldı ve iç bölgelere doğru yol aldı."
ABD destekli radyo hizmeti Radio Free Asia'ya konuşan vatandaş, Kuzey Korelilerin eğlence içeriğini sıkı bir şekilde izleyen bir hükümet tarafından tespit edilmemek için gizlice "geceleri battaniyelerinin altında taşınabilir medya oynatıcılarında" Squid Game izlediğini söyledi.
Kuzey Kore devlet sözcüsü, Squid Game'in "Yalnızca bir kazanana giden para ödülünü almak için birbirlerini öldürdükleri acımasız bir oyunda, cehennem gibi bir hayat yaşamak zorunda kalan, dayanılmaz borçlarla mücadele eden yüzlerce insanın sürecini" gösterdiğini söylemişti. Başka bir deyişle, Squid Game'in "canavar Güney Kore toplumunun üzücü gerçekliğini" ortaya koyduğu iddia ediliyordu.
Açıkçası bu değerlendirmenin ilk kısmının son derece doğru olduğunu söyleyebiliriz. Squid Game, kapitalizm sisteminin kasıtlı bir eleştirisi olarak yorumlanabilir. Ancak Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi baskıcı bir ulus olarak suçlamasındaki ironiyi görmemek zor.
Kuzey Kore sınırları içinde, agresif medya sansürü, kalıcı seyahat kısıtlamaları ve kötü yaşam koşulları (nüfusun %60'ının yoksulluk içinde yaşadığı bildiriliyor) vatandaşları için hayatın gerçekliğini başka hiçbir yerde olmadığı kadar Squid Game'in çarpık dünyasına benzetiyor.
Yine de, Squid Game'in yayınını yasaklayan ülkelerde yaşayanların bile izlemeye hevesli olduğu açıkça görülebiliyor. Netflix'in gözden geçirilmiş izleyicilik ölçümlerinin bir parçası olarak yayınlanan son verilerde yayıncı, izleyicilerin yalnızca yayınlanmasının ilk dört haftasında toplam 182.000 yıldan uzun bir süreyi Hwang Dong-hyuk'un dizisini izleyerek geçirdiğini iddia ediyor.
Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, Netflix'in en popüler ikinci yapımı olan Bridgerton, bu toplamın yarısından daha azına ulaşabildi.
Bu yüzden de Squid Game'in gelecek sezonlar için geri dönmesi neredeyse bir kesinlik gibi görünüyor. Dizinin yaratıcısı Hwang, Kasım ayında The Associated Press'e dizinin "gerçekten ikinci bir sezonu olacağını" söyleyerek son röportajlarda bu gerçeği neredeyse doğruladı.
Bu nedenle, Netflix henüz resmi bir onay vermemiş olsa da, Squid Game 2. sezonunun yolda olduğundan emin olabiliriz...
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