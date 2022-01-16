Samsung'un Sıra Dışı Katlanabilir Cihaz Fikirlerine Bir Yenisi Daha Eklendi

Samsung'un gelecekteki katlanabilir ekranları için her türlü form faktörünü araştırdığı bir sır değil. Koreli şirket, CES 2022'de katlanabilir bir dizüstü bilgisayar, birkaç çift katlanır telefon ve kaydırılabilir bir ahize dahil olmak üzere katlanabilir ekran teknolojisine dayalı birkaç yeni konsept sergiledi.
Yine de, Samsung'un CES'te sergilediği ürünler, katlanabilir ekran teknolojisini kullanarak elde edilebileceklerin sadece görünen yüzü olabilir. Şirketin aklında başka, daha tuhaf tasarımlar da bulunuyor ve böyle bir tasarım yakın zamanda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından onaylandı ve yayınlandı.
WIPO belgeleri, Samsung tarafından tasarlanan bir 'çoklu katlanabilir elektronik cihazı' gösteriyor. Ayrılabilir ekrana sahip dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayara benziyor, ancak ikincisi katlanabiliyor.
Ayrılabilir, katlanamayan ekrana sahip diğer dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlara benzer şekilde, Samsung tarafından tasarlanan bu benzersiz katlanabilir cihaz, iki ana bileşene sahip: Bir ekran ve bir klavye tabanı.
Samsung'un dönüştürülebilir modelinde katlanabilir ekranının yanı sıra benzersiz olan bir diğer özellik, ikiye bölünebilen bir klavye tabanına sahip olması. Cihazın üst yarısı, yani katlanabilir ekran, açıldığında geleneksel bir en-boy oranına sahip ve birkaç menteşe ile alt yarıya bağlanıyor.
İlginç bir şekilde, klavyenin alt yarısı da ikiye bölünebiliyor, her biri kendi pilini ve giriş devrelerini taşıyor, ancak yalnızca bir yarısında işlemci ve mikro kontrolcü bulunuyor.
Bu dönüştürülebilir cihaz, teorik olarak, katlandığında ve çıkarıldığında 4 kat daha küçük bir yüzey alanına sahip olabilir ve son derece kompakt ve taşıması kolay hale gelebilir. Tabii ki üst kısmının, fiziksel klavye takılı olmadan her zaman büyük, katlanabilir bir tablet olarak kullanılması da mümkün.
Patent başvuruları her zaman gerçek ürünlere dönüşmediğinden, bu gizemli Samsung çoklu katlanabilir cihazının kesinlikle piyasaya sürüleceğini söyleyemeyiz. Yine de, bu başvuru kesinlikle bize Samsung'un incelemekte olduğu konsept türleri hakkında daha iyi bir fikir veriyor. Başvuru Temmuz 2021'de yapıldı ve WIPO tarafından kısa bir süre önce yayınlandı.
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