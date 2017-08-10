Last of Us 2'den Kötü Haber Geldi!

Geçtiğimiz yılın sonunda duyurusu yapılan Last of Us 2'yi yakında raflarda göreceğinizi düşünüyorsanız, size çok kötü bir haberimiz var!

Last of Us 2'den kötü haber geldi!

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