League of Legends (LoL) oyununa AFK cezası düzenlemesi geliyor!

Riot Games, League of Legends'ta maçın kaybedilmesine neden olan AFK oyuncularla ilgili yeni düzenlemelere hazırlanıyor. Oyuncular artık maç içinde ara sıra hareket etseler de ceza alacaklar.

League of Legends (LoL) oyununa AFK cezası düzenlemesi geliyor!

League of Legends oldukça popüler oyunlardan biri. Maçlara grup halinde girilen oyunda, AFK oyuncular diğer oyuncular için oldukça büyük bir sorun haline geldi. 

Maça katılıp hiçbir katkısı olmayan, ara sıra hareket ederek atılmamayı sağlayan oyuncular, maçın kaybedilmesine neden oluyor.

Riot Games, oyuncuların isyanlarına kulak verdi ve bu AFK oyuncular hakkında cezalarda yeni düzenlemeler için kolları sıvadı.

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LoL'de Maçların Kaybedilme Sebepleri

League of Legends Quick Gameplay Thought'ta yeni bir makale yayınlayan Riot Games oyun tasarım lideri Mark Yetter, maçların kaybedilme sebeplerini sıraladı:

  • AFK/hareketsiz oyuncular
  • Maçın ortasında oyundan çıkanlar
  • Kendi takımına saldıran/olumsuz etkileyen oyuncular

14 Gün Banlanacaklar

Buna göre, acemi oyuncular ile bu tarz oyuncuları ayırmak için birkaç şans daha verilecek. Tekrar tekrar ceza alan oyuncular 14 gün banlanabilecek.

Ara Sıra Hareket Edenler AFK Olanlarla Aynı Cezayı Alacak

AFK oyuncularla ilgili de düzenleme geleceğini ifade eden Yetter, ara sıra hareket eden oyuncuların, AFK ya da oyunu terk eden oyunculardan ayrılmayacağını ifade etti.

AFK oyuncular ile ilgili cezalar artacak, ara sıra hareket eden oyuncular ise takımları kazansa bile maç sonu ödüllerini alamayacak.

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