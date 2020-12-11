League of Legends: Wild Rift İçin Geri Sayım Başladı

League of Legends (LoL) deneyiminin yeni platformlarda da oyunculara sunulabilmesi için pek çok yenilikle, özel olarak geliştirilen League of Legends: Wild Rift, Türkiye'deki oyuncularla buluşmaya hazır. Tüm dünyada merakla beklenen oyun, yarın saat 13:00 itibariyle Açık Beta dönemiyle Türkiye'de aktif hale geliyor.