Lego, Görünümüyle Olmasa da, İçeriğiyle Çok Farklı Parçaların Peşinde

Lego, 2030 yılının sonuna kadar, tüm ürünlerini sürdürülebilir kaynaklardan üretmek istiyor. Bunun ilk adımı olarak da, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir lego parçası prototipini tanıttı. Bu prototip diğer tüm Lego parçaları gibi normal görünüyor, ancak içeriğindeki malzemeler çok farklı.
Lego Group yaptığı açıklamada, "atılan şişelerden dönüştürülen PET plastik kullanan yeni prototip, şirketin katı kalite ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış ilk Lego parçasıdır" dedi.
Geri dönüştürülmüş plastik Lego fikri birkaç yıldır geliştiriliyordu. Şirket, PET plastik üzerinde 250'den fazla varyasyonu test ettiğini söylüyor: "PET, şişelerde ve gıda kaplarında yaygın olarak kullanılan bir plastik türü olan polietilen tereftalat anlamına geliyor. Lego'nun formülasyonu ise, güçlendirici katkı maddeleri içeriyor."
Prototip, Lego tarafından bir dönüm noktası olarak tanımlanıyor. Ancak henüz piyasaya sürülmek için hazır değil. Lego, bunun biraz zaman alacağını söylüyor. Yeni nesil Lego parçalarının, en az bir yıl süren test aşamasından geçeceği bildiriliyor.
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