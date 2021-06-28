Lego, Görünümüyle Olmasa da, İçeriğiyle Çok Farklı Parçaların Peşinde

Büyük ya da küçük... Hemen her yaştan hayranları bulunan Lego parçaları için dönüm noktası ufukta göründü. Çok farklı Lego parçaları için hazır olun!