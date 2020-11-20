"En Büyük Lego Seti Hangisi" Sorusunun Artık Yeni Bir Cevabı Var!

Lego, yeni ve "şu ana kadarki en büyük" seti olan Roma Kolezyumu setini resmi olarak tanıttı. Tam 9.036 parçadan oluşan set hem çok büyük; hem de oldukça pahalı...