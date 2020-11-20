"En Büyük Lego Seti Hangisi" Sorusunun Artık Yeni Bir Cevabı Var!

Lego figürleriniz artık savaş arabaları ve gladyatör dövüşleri ile amansız bir maceraya atılabilecekler, ancak öncesinde "şu ana kadarki en büyük Lego seti" olan 9.036 parçalık Roma Kolezyumu'nu birleştirmeniz gerekiyor.
Mimarlık sevdalıları ve Lego hayranları, bu sette beğenilecek pek çok şey bulacaklar. Lego'nun seti tanıtırken yaptığı açıklamaya göre bu Lego modelinde, Kolezyum'un üç belirgin katı da bulunurken Dor, İyon ve Korint sütunlar da yer alıyor.
9.036 parçalık Kolezyum seti, 2017 yılında yayımlanan 7.541 parçalık Star Wars Millennium Falcon setini geçerek en büyük Lego seti olarak tarihe geçmiş durumda.
Kolezyum setinde detaylara da büyük önem verilmiş. Üç farklı renk tuğla yapıya gerçekçi bir görünüş verirken, izleyici yerlerini oluşturan nervürler bile Lego tarafından sayılmış. Eğer merak ediyorsanız, bunlardan 80 tane bulunuyor. Set tamamlandığında 27 cm yüksekliğine, 59 cm uzunluğuna ve 52 cm genişliğine ulaşıyor.
Lego, bu zorlu seti 18 yaş ve üzeri kişiler için öneriyor. Set, 27 Kasım tarihinden itibaren Lego perakende satış noktalarında ve Lego.com internet sitesinde satışa sunulacak.
Tabii ki bu kadar büyük bir set, aynı zamanda kayda değer bir harcama yapılmasını da gerektiriyor. Lego, bu set için satış fiyatını 550 dolar olarak belirlemiş.
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