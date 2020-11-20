"En Büyük Lego Seti Hangisi" Sorusunun Artık Yeni Bir Cevabı Var!

Lego, yeni ve "şu ana kadarki en büyük" seti olan Roma Kolezyumu setini resmi olarak tanıttı. Tam 9.036 parçadan oluşan set hem çok büyük; hem de oldukça pahalı...

  • Levent Öztürk
Lego yeni ve "en büyük" seti Kolezyum'u tanıttı

Lego figürleriniz artık savaş arabaları ve gladyatör dövüşleri ile amansız bir maceraya atılabilecekler, ancak öncesinde "şu ana kadarki en büyük Lego seti" olan 9.036 parçalık Roma Kolezyumu'nu birleştirmeniz gerekiyor.

Mimarlık sevdalıları ve Lego hayranları, bu sette beğenilecek pek çok şey bulacaklar. Lego'nun seti tanıtırken yaptığı açıklamaya göre bu Lego modelinde, Kolezyum'un üç belirgin katı da bulunurken Dor, İyon ve Korint sütunlar da yer alıyor.

9.036 parçalık Kolezyum seti, 2017 yılında yayımlanan 7.541 parçalık Star Wars Millennium Falcon setini geçerek en büyük Lego seti olarak tarihe geçmiş durumda.

Kolezyum setinde detaylara da büyük önem verilmiş. Üç farklı renk tuğla yapıya gerçekçi bir görünüş verirken, izleyici yerlerini oluşturan nervürler bile Lego tarafından sayılmış. Eğer merak ediyorsanız, bunlardan 80 tane bulunuyor. Set tamamlandığında 27 cm yüksekliğine, 59 cm uzunluğuna ve 52 cm genişliğine ulaşıyor.

Lego, bu zorlu seti 18 yaş ve üzeri kişiler için öneriyor. Set, 27 Kasım tarihinden itibaren Lego perakende satış noktalarında ve Lego.com internet sitesinde satışa sunulacak.

Tabii ki bu kadar büyük bir set, aynı zamanda kayda değer bir harcama yapılmasını da gerektiriyor. Lego, bu set için satış fiyatını 550 dolar olarak belirlemiş.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO A73 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok ürün...
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon tarihi belli mi?
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
Netflix, Yeni Bir Salgın Filmine Hazırlanıyor. Ama Bu Film, Biraz "Farklı"
RAM Nedir? Ne işe yarıyor? Kimin Ne Kadar RAM'e İhtiyacı Var?
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Başlıyor? İşte Yasak Saatleri
AMD RX 6800 Ekran Kartı, Gerçek Bir Overclock Efsanesi Olabilir
Sony, PS5 Oyunlarının Fiyatının Yüksek Olmasını İşte Böyle Savundu

 

 