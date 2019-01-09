Lenovo, CES'te Yeni Yoga'ları AI ile Tanıttı
Lenovo, CES 2019'da yapay zeka teknolojisine sahip yeni Yoga dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. İşte yeni modeller...
Lenovo'nun katlanabilir ultrabook serisi Yoga, yeni modelleriyle çok daha fazlasını yapabilecek hale geliyor. Özellikle ince tasarımları ve güçlü yapılarıyla dikkat çeken modeller, şimdi bir de yapay zeka ile donatılarak daha işlevsel forma bürünüyor. Yüz tanıma, biyometrik doğrulama ve sanal asistanların yanı sıra yüksek kalitede medya oynatma özelliklerini bir araya getiren ilginç yapay zeka özelliklerine sahip olan yeni modeller Yoga S940, Yoga C730 ve Yoga A940 olarak isimlendiriliyor.
Lenovo Yoga S940
Yapay zekadan yararlanan Yoga S940, yüzünüzü bilgisayarın ekranından başka bir yere çevirdiğiniz anda yapay zeka sensörleri sayesinde yokluğunuzu algılayabiliyor ve verilerinizi diğerlerinin görmesini gizlemek için ekranınızı kilitliyor. Ayrıca meraklı bir komşu omzunuzun üzerinden ekranınıza göz attığında bunu algılayıp sizi uyarıyor. Bu gibi özelliklerle çok konuşulacak olan Yoga S940, teknik kadrosunda da şu bileşenleri bulunduruyor:
Yoga S940'ta 16 GB kapasitesinde RAM, 1 TB kapasitesinde PCIe SSD yer alıyor. Intel 8'inci nesil Core i7 işlemcinin sahibi olan ultrabook, 12.2 mm kalınlığında. HDR ve Dolby Vision ile destekli 4K çözünürlüğünde ekran ve Dolby Atmos ses sisteminin de sahibi olan Yoga S940, mayıs ayında 1499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Lenovo Yoga C730
Bir diğer model olan Yoga C730, özellikle yüzde 100 renk gamı sunan 4K OLED dokunmatik ekranıyla göz alıcı duruyor. 16 GBB DDR4 RAM, 512 GB PCIe SSD, dajili JBL hoparlörler ve Lenovo'nun Active Pen 2 kalemi ile gelen Yoga C730, yine 8. Nesil Intel Core i7 işlemci sahibi.
15 inç boyutlu Yoga C730, nisan ayında satışa sunulacak. Fiyatı ise 1649 dolar olarak belirtilmiş durumda.
Lenovo Yoga A940
Lenovo'nun bir diğer tanıttığı cihaz ise, iMac ve Surface Studio 2'ye alternatif niteliği taşıyor. 27 inç boyutunda bir ekranın sahibi olan Yoga A940, Dolby Vision sertifikalı 4K ekran ile geliyor ve ekranı çizim için 25 derecelik açıya getirebiliyorsunuz.
Üzerinde AMD Radeon RX 560 ekran kartı bulunduran Yoga A940, böylece video düzenleme ve oyunlar için de ideal dururken, isteğe bağlı olarak 5 Dolby Atmos hoparlör ile de tercih edilebiliyor.
Yoga A940'nın fiyatı ise 2349 dolar. Cihazın mart ayında raflarda olması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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