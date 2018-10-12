Lenovo Game On'u Ziyaret Ediyoruz!
Oyun severlerin uğrak noktası Lenovo Game On nasıl bir yer, içeride neler var? Sizler için ziyaret ettik, Lenovo Game On'u adım adım gezdik!
Lenovo Game On, oyun severlerin ziyaret ettiği ve çok beğendiği bir alan. Lenovo'nun isim ve teknoloji sponsorluğu ile Beşiktaş Jimnastik Kulubü tarafından Vodafone Park içerisinde tam 1000 m2'lik bir alana kurulan bu devasa oyun alanı, oyunculara geniş seçenekler sunuyor.
Lenovo Game On, üst seviye konfigürasyona sahip 26 masaüstü bilgisayar ve 10 dizüstü bilgisayarlar için ayrılmış alanların yanı sıra konsol oyuncuları ve mobil oyuncuları da unutmuyor ve AR, yani Arttırılmış Geçreklik cihazları da dahil olmak üzere çok kapsamlı bir oyun alanı olarak hizmet veriyor. Bu arada bu az önce bahsettiğimiz Arttırılmış Gerçeklik olayı burası için özel ve Türkiye'de başka bir yerde bulamazsınız; onun da altını çizelim ve sizleri daha fazla bekletmeyelim, hemen içeriye girelim.
Xbox Oyun Alanı
Xbox One X'ler ile donatılmış 16 konsolun yer aldığı Lenovo Game On'da, evinizin rahatlığında ve belki de biraz daha rahat oyun oynama imkanı bulabiliyorsunuz. 49 inç'lik televizyonlar karşısında, koltuklarınıza gömülerek gamepad terletmek burada serbest.
Core Oyuncuların Adresi
Core oyuncuların en merak ettiği alan kuşkusuz masaüstü bilgisayarlar. Lenovo Game On'da toplam 16 adet masaüstü bilgisayarı bulunuyor ve konfigürasyon olarak şu anda bir oyun alanında görüp görebileceğiniz en üst seviyeye sahipler. Yani diyeceğimiz o ki, buradaki bilgisayarlarla dilediğiniz oyunu en yüksek ayarlarla oynayabiliyorsunuz. Peki, hangi oyunları oynayabiliyorsunuz? Şu an piyasada bulunan en popüler oyunların hepsi Lenovo Game On'da yer alıyor. Kendi Steam hesabınızı elbette girebiliyorsunuz. Öte yandan ihtiyaç halinde buradaki yetkililer misafirlere Steam hesabı da sağlıyorlar.
Lenovo Legion Y520'lerle donalı
Lenovo Game On'da sadece masaüstü PC oyuncuları değil, dizüstü bilgisayar oyuncuları için de geniş bir alan yer alıyor. Bu alanda Lenovo'nun oyuncular için özel olarak üretilen Y520 model dizüstü bilgisayarları hazır bekliyor. Bildiğiniz gibi Y520, Lenovo'nun Legion serisi dizüstü bilgisayarı ve oyun performansı dendiğinde akla ilk gelen modellerden biri olur. Bu anlamda, Lenovo Game On'a geldiğinizde gözünüz yalnızca masaüstü PC'leri aramasın, bu alandaki canavarlar da en popüler oyunları üst seviyede oynatabilecek düzeyde.
Turnuva Odası
Lenovo Game On'da turnuva odası da elbette yer alıyor. Burada 5'e 5 turnuva maçları düzenlenebiliyor ve profesyonel düzeyde oyun oynayabiliyorsunuz. Dışarıdan tamamen soyutlanmış olan bu özel turnuva odasında, arkadaşlarınızla, takımınızla beraber turnuva maçlarınızı yapabiliyorsunuz. Peki, turnuva maçı organize etmek için neye ihtiyacınız var? Bunun için yalnızca Game On yetkililerine konuyu aktarmanız ve rezervasyon yaptırmanız yeterli oluyor.
Bu arada, Lenovo Game On'da ünlü gamer'ların bulunduğu özel etkinlikler de yapılıyor ve oyun severler ünlü gamer'lar ile aynı turnuvada oynayabiliyorlar. Bu etkinlikler Lenovogameon.com ve sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak duyuruluyor. Takip ederseniz, sevdiğiniz bir gamer ile aynı turnuva yer alabilirsiniz.
Star Wars Jedi Challenges ile Yıldız Savaşları!
Ve Star Wars Jedi Challenges! Türkiye'de sadece Lenovo Game On'da bulunan Star Wars Jedi Challenges ile yıldız savaşlarına katılabiliyorsunuz. Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi ile bulunduğunuz alanı geliştiren Jedi Challenges, sizi Stormtrooper'lardan Darth Vader'a kadar çok sayıda Dark Side liderini ışın kılıcıyla savaşarak devirmeniz için fırsat veriyor. Eğer gerçek dünyadan kopup, yıldız savaşlarına tam anlamıyla dalmak istiyorsanız, başınıza gözlüğü takmanız ve elinize ışın kılıcını almanız yeterli.
Lenovo Game On Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Lenovo Game On, haftanın her günü, öğlen saat 12:00'den gece saat 22:00'ye kadar açık. O anlamda gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Hafta sonları da açık elbette ancak Beşiktaş'ın maç günleri, bayram günleri ve Vodafone Park genelinde özel etkinliğin düzenlediği günlerde saatler sınırlanabilir veya kapalı olabilir. Bu gibi durumlar için Lenovo Game On sosyal medya hesaplarından bilgi alabilirsiniz.
Peki, Lenovo Game On'a girmek için herhangi bir yaş sınırı var mı? Herhangi bir yaş sınırı yok. Tüm oyun severler Lenovo Game On'a davetli. Ancak 12 yaşından küçükler ve saat 20:00'den sonra 15 yaşından küçüklerin yanlarında velileri olması gerekli; hepsi bu kadar.
Son olarak fiyatlara da değinmezsek olmaz. Lenovo Game On'da gün boyu sınırsız oyun eğlencesinin fiyatı 30 TL. Eğer saat 18:00'den sonra girerseniz, sınırsız kullanım ücreti 20 TL. Bizce içerideki eğlenceyi düşünürseniz gayet makul. Bu anlamda küçük / büyük tüm oyun severlerin Lenovo Game On'u görmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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