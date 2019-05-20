Lenovo, Motorola RAZR Videosunu Gösterdi. Ancak...
Lenovo, basın toplantısında katlanabilir akıllı telefonu Motorola RAZR için bir video gösterdi. Ama bu videoda ciddi bir sorun söz konusu!
- Ercan Uğurlu
Katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde teknoloji devlerinin çalışmaları son sürat sürüyor. Üzerinde çalışıldığı konusunda sızıntılar olan bir katlanabilir akıllı telefon modeli de Motorola RAZR. Daha önce bu telefona ilişkin sızıntılar yayınlanmış ve sizlerle paylaşmıştık. Elbette her yeni çıkacak olan akıllı telefon için olduğu gibi, bu model için de fanlar kendi tasarımlarını hazırlıyor ve sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Bunlardan biri de 9 Şubat tarihinde Waqar Khan tarafından yayınlanan 3 dakika 47 saniyelik bu videoydu. Ve bu video şimdi olay oldu. Olayın sebebi ise Lenovo.
Video of the media briefing. pic.twitter.com/Fv9QRyg6S4— Richard Lai (@richardlai) 16 Mayıs 2019
Lenovo, bir basın toplantısı düzenleyerek bu toplantıda Motorola RAZR 2019 hakkında 30 saniyelik bir tanıtım video gösterdi. Hemen yukarıda da görebileceğiniz video, Waqar Khan'ın yayınladığı videodan kesitler içeriyor gibi görünüyor. Videonun sonunda ise Lenovo'nun logosu beliriyor. Ancak Khan, burada yaptığı açıklamada, Lenovo'ya bu konu hakkında herhangi bir izin vermediğini, hatta konudan haberi bile olmadığını söylüyor.
Lenovo'nun daha önce sızan kendi render görüntülerini kullanmak veya yenilerini göstermek yerine, bir fanın hazırladığı görüntülerden "esinlenmiş" olması oldukça ilginç. Bakalım Lenovo bu konu ile ilgili ne gibi bir açıklamada bulunacak.
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