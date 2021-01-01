Oyun ve Uygulamalar, 2020'nin Son Günlerini Yeni Bir Rekorla Kapattı

Kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan kullanıcılar, oyun ve uygulama harcamalarında muazzam bir rekora imza attılar...

İzolasyon oyun ve uygulama satışlarını artırdı

Sensor Tower'ın analizine göre, Noel tatili boyunca yapılan uygulama harcamaları 407,6 milyon doları buldu. Bu, yeni bir rekor anlamına geliyor. Rekor, COVID-19 vakalarının artışa geçmesi nedeniyle tatil dönemi boyunca tüm Dünya'da yeniden başlatılan kısıtlamalar ve karantinalar sayesinde ortaya çıkmış gibi görünüyor. Geçen yılın aynı döneminde, insanlar uygulamalara 100 milyon dolar daha az harcamışlardı.

Harcanan 407 milyon doların 295 milyon doları oyunlara ve 112 milyon doları akış hizmetleri gibi diğer uygulamalara gitti. 130 milyon dolar, Amerika'da harcandı. En çok satan mobil oyun Roblox olurken, oyun dışı harcamalarda aslan payını Disney Plus kaptı.

Küresel olarak ise Tencent'in Honor of Kings oyunu 10,7 milyon dolar kazanırken, TikTok 4,7 milyon dolar kar elde etti. 

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