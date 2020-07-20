Lenovo'nun Oyuncu Telefonu Legion, Kamerası İle Bir İlki Deneyecek

Lenovo, çok kısa bir süre sonra, 22 Temmuz'da yeni bir akıllı telefon duyurusunda bulunacak. Lenovo'nun Legion serisi dizüstü bilgisayarlarının telefon ayağı olacak olan yeni modelin adı ise Lenovo Legion. Özellikleri şimdilik sızıntılardan ve gelen raporlardan ibaret olan Lenovo Legion hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İddianın kaynağı ise Çin tabanlı JD.com sitesi.
JD.com'daki bilgilere göre oyun telefonu Lenovo Legion, dünyanın ilk 20 MP pop-up kamerasına sahip olacak. Ön kameranın iyi çekim yapacak olması elbette iyi, fakat bunun oyunculara nasıl bir avantaj kazandıracağı muamma. Öte yandan bilgiler arasında, pop-up kameranın açılma hızının 0.496 saniye, kapanma hızınınsa 0.5 saniye olduğuna vurgu yapılmış.
Peki, Lenovo Legion'ın beklenen diğer özellikleri neler?
Lenovo Legion Özellikleri Neler?
Lenovo Legion'da 144Hz tazeleme hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranın bulunması bekleniyor. Ekranın altında ise Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus işlemcisi yer alacak ve en az 6 GB RAM ve 128 GB depolama gibi teknik birimler hazır olacak.
Telefon için iddia edilen diğer özellikler arasında arkada çift kamera (64 MP ana kamera + 16 MP geniş açılı kamera) bulunurken, telefonda ekrana entegre parmak izi sensörü ile çift hoparlörlerin yer alacağı da söyleniyor.
Android 10 işletim sistemi ve Legion OS yazılımı ile gelecek olan Lenovo Legion'da 5000 mAh kapasitesinde batarya ile 90W hızlı şarj desteği de olacak. Ancak elbette bunlar şimdilik söylentiden ibaret. Gerçeği hep beraber 22 Temmuz'da Lenovo Legion tanıtımında göreceğiz.
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