Lenovo'dan GeForce RTX'li PC ve Fazlası
Lenovo, ışın izlemeli GeForce RTX'le güncellediği PC'lerini ve fazlasını IFA'da tanıttı!
Lenovo'nun yeni masasüstü PC'leri daha iki ay önce ortaya çıktı ancak firma, IFA 2018'de tanıttığı Nvidia Turing tabanlı RTX kartlarıyla onları güncelliyor.
Lenovo Legion T730 VR destekli masasüstü PC ve Legion C730 küp kasalı oyun PC'leri, Nvidia GeForce RTX 2080 ve RTX 2070 ile güncelleniyorlar. Lenovo Legion T730 ve Legion C730, bu kasımda GeForce RTX 2070 ile 1.999 euro fiyatla satışa sunulacak. GeForce RTX 2080'li cihazların fiyatı 2.699 dolar olacak.
Lenovo Yoga C930 ve Yoga Book C930
Tasarımları yenilenen Yoga laptop ve Yoga Book, IFA 2018'de ortaya çıktı. Tasarımda ciddi yenilikler yapan Lenovo Yoga C930, saat kordonu şekilli menteşeden vazgeçerek sound bar menteşeyi kullanıyor. Laptop'un altında ise bir kalem bulunuyor.
Lenovo Yoga Book C930i ise dijital klavyesinin altında yeni bir E ink ekrana yer veriyor.
Lenovo Smart Essentials
IFA 2018'de tanıtılan Lenovo Smart Essentials serisi, akıllı evinizi kontrol altına almayı amaçlıyor. Ürün ailesi ilk aşamada Smart Plug, Smart Camera ve Smart Bulb'dan oluşacak. Bu cihazların ne işe yaradığını isimlerinden tahmin etmeniz mümkün. Tüm bu cihazları telefonunuzdan tek bir uygulama üzerinden (Lenovo Link) kontrol edebiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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