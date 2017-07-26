Lenovo'dan Göz Kamaştıran Katlanan Tablet

Lenovo'nun prototip aşamasındaki katlanan tableti, ortaya çıkan bir videoda canlı canlı göründü; görenleri büyülemeyi başardı!

Lenovo'dan Göz Kamaştıran Katlanan Tablet

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Çok güzel lakin eksikliği var. Ekran katlandığında tam oturuyorsa açıldığında katlama yeri pot yapar. Buna da çare bulmaları lazım

ekranın ortasında boydan boya çok rahatsız edici bir esneme izi oluşmuş. İlerleyen zamanda iyice belirginleşir bence.

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