LG, 2021'de Piyasaya Süreceği TV'lerinde Kullanılacak webOS 6.0'ı Tanıttı

LG, 2021 yılında piyasaya süreceği OLED, QNED Mini LED, NanoCell ve UHD akıllı televizyonlarında kullanacağı yeni webOS'u yeni webOS 6.0'ı resmi olarak tanıttı.

  • Ercan Uğurlu
LG, 2021 TV Serisi İçin webOS 6.0'ı Duyurdu

CES 2021 Fuarı resmi olarak bugün başlıyor ancak teknoloji devleri basına özel tanıtımlarını fuar öncesinde gerçekleştirdi bile. Bunlardan biri de Güney Koreli LG olurken, şirket 2021 yılında piyasaya süreceği OLED, QNED Mini LED, NanoCell ve UHD akıllı televizyonlarında kullanacağı webOS 6.0 işletim sistemini tanıttı.

LG'den Park Hyoung-sei tanıtım sonrası, "Kullanıcı dostu açık TV platformumuz webOS'un 6.0 sürümü, webOS'u 2014'te ilk kez kullanıma açtığımızdan bu yana en önemli güncellemeyi temsil ediyor" derken, "LG'nin, değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda geliştirilen webOS'un yeni sürümü ile pek çok yeni hizmet, ürün ve teknolojiler sunma taahhüdünü gösteriyor" şeklinde konuştu.

Sık kullanılan uygulamalara erişimi daha kolay kılan webOS 6.0, kullanıcıların izleme geçmişi ve tercihlerine göre yeni içerikler önerecekken, arayüze yeni "Magic" özellikleri de eklenmiş. Yeni webOS, Magic Link'in güncellenmiş bir sürümü olan Magic Explorer ile beraber geliyor. İzleyiciler bu ekranda izledikleri film ve dizi hakkında daha fazla bilgiye erişebilirken, Next Picks adı verilen bir diğer özellik ise, izleyicilerin daha sonra izlemek isteyebileceği TV programlarını önermek için AI yoluyla izleyicilerin tercihlerini kullanıyor.

Öte yandan LG,  Magic Remote'u da güncelleyerek yeni bir görünüm kazandırmış. Ayrıca Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi popüler dijital servislere erişimi kolaylaştıran kısayol tuşlarına da cihazda yer verilmiş.

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