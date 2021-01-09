Apple'ın Yeni M1 İşlemcisi, Daha da Gelişerek, M1X Adıyla Geri Dönüyor

Apple'ın beklenen yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarında, M1 işlemcisinin gelişmiş bir sürümü olan yeni Apple M1X işlemciyi kullanması bekleniyor.