Apple'ın Yeni M1 İşlemcisi, Daha da Gelişerek, M1X Adıyla Geri Dönüyor

Apple'ın bu yılın erken tarihlerinde, muhtemelen mart veya nisan ayında yeni MacBook Pro modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. 2 yeni MacBook Pro modeli üzerinde çalıştığı bilinen Apple'ın, 14.1 ve 16 inç ekranlı bu modellerinde ise, gelişmiş bir Apple M1 işlemciye, yani M1X'e yer vereceği neredeyse kesin gibi.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında 3 yeni Mac modelini tanıtan Apple, bu cihazlarında Apple M1 işlemcisini kullanmıştı. ARM temelli olan bu işlemciler, Mac'lere performans konusunda büyük iyileştirme kazandırırken, 2021 yılı MacBook'larında ise muhtemelen daha gelişmiş bir çip ile karşılaşacağız.
Kısa bir süre önce Apple'ın bir sonraki cihazında konumlandıracağı M1X (veya M2) olarak da adlandırılacak bir yonga seti üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Böylece daha fazla sayıda çekirdek ile birlikte daha yüksek performansa imza atması beklenen şirketin yeni modellerinin sızıntısı ise bir Twitter kullanıcısı olan Zeroeth Element tarafından yapılmış.
MacBook Pro 14 and 16 inch Supercharged by M1X. Amazing concepts by @jetfromthenorth on instagram. pic.twitter.com/FaTaudkcJ2— Zeroeth Element (@ZeroethCore) January 6, 2021
Apple M1X iddiasında bulunan Zeroeth Element, ayrıca cihazların konspet çizimlerini de paylaşmış. Daha ince çerçeveli şekilde tasarlanan 14.1 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, 32 GB'a kadar bellek desteği içerecek, WiFi 6 yer alacak, FaceID, Liquid Retina XDR ve USB 4.0'ı da kullanacak. En azından iddialar bu yönde.
Neyse ki, bu iddiaların doğruluğunu görmek için çok beklemeyeceğiz. Muhtemelen Apple, 2021'nin ilk çeyreğinde yeni MacBook Pro modellerini tanıtacak.
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