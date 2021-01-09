Apple'ın Yeni M1 İşlemcisi, Daha da Gelişerek, M1X Adıyla Geri Dönüyor

Apple'ın beklenen yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarında, M1 işlemcisinin gelişmiş bir sürümü olan yeni Apple M1X işlemciyi kullanması bekleniyor.

  • Ercan Uğurlu
Yeni Apple M1 İşlemli 16 İnç MacBook Pro Geliyor

Apple'ın bu yılın erken tarihlerinde, muhtemelen mart veya nisan ayında yeni MacBook Pro modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. 2 yeni MacBook Pro modeli üzerinde çalıştığı bilinen Apple'ın, 14.1 ve 16 inç ekranlı bu modellerinde ise, gelişmiş bir Apple M1 işlemciye, yani M1X'e yer vereceği neredeyse kesin gibi.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında 3 yeni Mac modelini tanıtan Apple, bu cihazlarında Apple M1 işlemcisini kullanmıştı. ARM temelli olan bu işlemciler, Mac'lere performans konusunda büyük iyileştirme kazandırırken, 2021 yılı MacBook'larında ise muhtemelen daha gelişmiş bir çip ile karşılaşacağız.

Kısa bir süre önce Apple'ın bir sonraki cihazında konumlandıracağı M1X (veya M2) olarak da adlandırılacak bir yonga seti üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Böylece daha fazla sayıda çekirdek ile birlikte daha yüksek performansa imza atması beklenen şirketin yeni modellerinin sızıntısı ise bir Twitter kullanıcısı olan Zeroeth Element tarafından yapılmış.

Apple M1X iddiasında bulunan Zeroeth Element, ayrıca cihazların konspet çizimlerini de paylaşmış. Daha ince çerçeveli şekilde tasarlanan 14.1 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, 32 GB'a kadar bellek desteği içerecek, WiFi 6 yer alacak, FaceID, Liquid Retina XDR ve USB 4.0'ı da kullanacak. En azından iddialar bu yönde.

Neyse ki, bu iddiaların doğruluğunu görmek için çok beklemeyeceğiz. Muhtemelen Apple, 2021'nin ilk çeyreğinde yeni MacBook Pro modellerini tanıtacak.

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