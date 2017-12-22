LG, 4K ve 5K Thunderbolt 3 Monitörlerini Tanıtıyor
LG, CES 2018'de 4K'yı da aşarak, 5K monitörü ile şovunu yapmaya hazır!
CES 2018'e çok kısa bir süre kala, teknoloji şirketleri en yeni modellerini tanıtmaya hazır. Teknoloji şirketleri için büyük bir vitrin olan CES 2018, yine bu yıl büyük bir şova sahne olacak. LG de sahnede yer alacak ve müşterilerine yeni monitör ailesini tanıtacak.
CES 2018'de üst seviye monitörlerini tanıtmayı planlayan LG, yeni modellerinde 4K ve 5K paneller kullanıyor. 34 inç boyutunda UltraWide 34WK95U modeliyle 5K (5120x2160) çözürünürlük sunan LG, ayrıca bu monitörüyle 21:9 görüntü alanını da getiriyor. Bu özellikleriyle daha çok video editörlerine uygun olan monitör, 5K görüntüleri 60Hz'de görüntülüyor. Nano IPS teknolojisini kullanan bu monitörde ayrıca Thunderbolt 3 de yer alıyor.
LG'nin CES 2018'de tanıtacağı bir diğer monitör de 32 inç boyutlu 4K UHD 32UK950 modeli olacak. Yine bir önceki model gibi bunda da Thunderbolt 3 teknolojisini kullanan LG, DCI-P3 renk gamutunun yüzde 98'ini bu modeliyle gösteriyor.
LG, oyuncuları da unutmuyor. CES 2018'de LG'den tam 34 inç boyutlu QHD ekran çözünürlüğünde ve NVIDIA G-Sync desteği sunan bir monitör de göreceğiz. 34GK950G olarak isimlendirilen bu monitör, Nano IPS panel kullanıyor.
Şimdilik bilinenler bunlar. Daha fazlasını öğrenmek için 9 Ocak'ta başlayacak olan CES 2018'i bekleyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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