LG, Akıllı Telefonları İçin Yeni Bir Patent Aldı
LG'nin, gelecekteki akıllı telefonları için sıra dışı bir ön kamera dizilimini içeren yeni bir patent aldığı ortaya çıktı!
- Ercan Uğurlu
LG Electonics'in son amiral gemileri bilindiği gibi G8 ThinQ ve V50 ThinQ modelleri. Henüz ülkemize gelmeyen yeni akıllı telefonlar, üst seviye özelliklerinin yanı sıra kameralarıyla da başarılı özellikler barındırıyorlar. Yeni modelleri daha önce Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde değerlendirme fırsatı bulmuştuk. Yakında LG G8 ThinQ'nun da inceleme için elimize geçmesini bekliyoruz. Bu telefonunda arkada 3, önde ise çift kameraya yer veren LG, gelecekteki telefonlarında ise ön taraftaki kamera sayısını arttırmayı düşünüyor.
Ortaya çıkan patent örneğine göre, arkada 3 kameranın yer aldığı gibi, telefonun ön tarafında da çentik alanında 3'lü kamera diziliminin yer aldığı görülüyor. Halihazırda tek kamera ile yazılım yoluyla alan derinlikli portre fotoğrafları çekebilen akıllı telefonlarda, 3'lü ön kamera setinin ne gibi yeni özellikler getireceği şimdilik muamma. Elbette çeşitli teoriler var, ancak pratikte karşılığını net olarak görmek için bu 3'lü kamera lenslerini görmeyi beklememiz gerekecek.
Öte yandan elbette akıllı telefonlarda kamera sayısının artması biraz da markalar için prestij meselesi haline gelmiş durumda. Hatta şimdilerde Apple da iPhone 11'ler için 3'lü kamera setini düşünüyor; bununla ilgili bilgiler gelmeye başladı. LG de bu kategoride 3 ön kamera ile dikkatleri üzerine çekmeyi düşünüyor gibi. Bakalım sonuç nasıl olacak...
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