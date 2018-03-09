LG den "Çentikli" G7 Geliyor!
İnternette dolaşan iddialar bir araya getirildiğinde, ortaya işte böyle bir LG G7 çıkıyor!
- H. Hüseyin Öztürk
LG, son Mobile World Congress'te V30S telefonunu tanıttı. Eskiden olsaydı firma, en son G-serisi telefonunu çıkarmak için aynı sahneyi kullanırdı. Ama bu sene durum farklı oldu ve firma, G7'yi daha sonraya sakladı. Ama cihaz hakkında bilgi sızıntıları gelmeye devam ediyor. Bu sızıntılar bir araya geldiğinde, ortaya aşağıdaki gibi görünen bir cihaz çıkıyor.
TechnoBuffalo, bu tasvir resimlerini internette dolanan bilgilere göre oluşturmuş. Gördüğünüz gibi, telefonun üst kısmında son zamanlarda birçok Android üreticisinde de gördüğümüz çentik bulunuyor. Arka kısım cam tasarıma benziyor, ayrıca çift kamera ve parmak izi tarayıcısı görünüyor. Google'ın Android P güncellemesini bir işaret olarak düşünürsek, bu çentik 2018'de oldukça popüler olabilir.
Şu ana kadar bildiklerimize göre, cihazın donanım özellikleri şöyle olacak: 6 inç 3220 x 1440 ekran, Qualcomm'un Snapdragon 845 yongası, 64GB'ye kadar RAM ve 128GB'ye kadar dahili depolama. Doğal olarak, cihazın görünüşü ve donanım özelliklerinde değişiklikler olabilir. Önümüzdeki aylarda resmi açıklamalarla kesin bilgiler elde etmeyi umuyoruz.
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