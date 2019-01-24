LG, Dokunmatiği Çöpe Atacak Kadar İddialı
LG'nin MWC 2019'da tanıtacağı amiral gemisinde hangi özellikle aklınızı çelmeye çalışacağı, ortaya çıktı!
LG G8'in yeni ortaya çıkan MWC 2018, dokunmatik kontrolün modasının geçtiğini ima ediyor. Bunun yerine hareketle kontrole merhaba demeye hazırlanın.
Firma tarafından basına gönderilen davetiyelere göre LG G8'in tanıtım etkinliği, 24 Şubat'ta gerçekleşecek. Basın konferansı davetiyesindeki YouTube videosu bağlantısı, LG'nin yeni telefonları hakkında başka ipuçları da veriyor. Videoda bir el, üzerinde "Hoşça kal dokunmatik" yazan bir kağıdın üzerinden geçiyor ve yazıyı siliyor. Elin kağıda hiç dokunmaması dikkat çekiyor. Beliren "MWC 2019 LG Premiere" yazısı ise el tarafından yukarıya doğru itiliyor.
"Dokunmatiksiz" giriş söylentilerini önceki LG G8 sızıntılarında duymuştuk. Görüşüne bakacak olursak LG'nin 2019'daki ThinQ telefonlarının pazarlama hilesi, bu işlev olacak.
LC'nin MWC 2019'da tanıtacağı telefonlar, muhtemelen Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve S10 Lite'a rakip olacak. Bunların yanında LG, katlanabilen (ancak henüz görünmeyen) Galaxy X'e de bir karşılık verebilir.
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