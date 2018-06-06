LG G7 için sürpriz aksesuar!
Eğer LG'nin yeni amiral gemisi telefonu G7 ThinQ'yu almayı düşünüyorsanız, bu sürpriz aksesuar çok hoşunuza gidebilir!
Eğer bir LG G7 ThinQ satın almayı planlıyorsanız, bu cihazın sunduğu sesin çok daha fazlasını almanız mümkün. LG, G7 ile birlikte piyasaya sürmeye hazırlandığı "bir kutu" ile ses kalitesini çok daha ileri seviyelere taşıyor.
Android Headlines aracılığı ile yeni aksesuarın iki görüntüsü sızmış durumda ancak bu cihazların ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmiyoruz. Buna rağmen LG'nin üst seviye telefonunun piyasa tarihinin yaklaşması ile beraber, Boombox Sound Booster isimli cihazın da çok uzakta olmadığı kesin.
Telefonun kendisi, kendi fiziksel formu ile bir rezonans ses odası oluşturuyor (ses kaynağını havaya iletiyor) ve ses yüksekliğini güçlendirebiliyor. LG, pasif bir şekilde – ek güç gerektirmeden – telefonun sesini yükseltmek amacı ile tasarlanmış olan G7 ThinQ Amplifier ile bu etkiyi daha da arttırıyor. Telefon tarafından oluşturulan hava basıncı kutu ile birleşerek çok daha iyi bass seviyeleri sunabilecek.
Ancak bu kutunun, sadece LG G7 ThinQ için ve telefonun öne çıkan ses özelliğinin kalitesini daha da arttırmak için tasarlandığını belirtmekte fayda var. Başka bir deyiş ile, düzgün ses kalitesi olan HTC U12 Plus veya Samsung Galaxy S9 gibi diğer telefonları kullanıyorsanız, bu kutudan aynı performansı almayı beklemeyin.
Aksesuarın fiyatı belli değil ancak sadece bir kutu olduğu düşünülürse, çok yüksek bir fiyat olmayacağı tahmin edilebilir. Bununla beraber, kutunun markalandırılmış olması, normalin bir miktar üzerinde bir fiyat ile karşılaşacağımızı da gösteriyor...
Levent Öztürk
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