LG G7 Kamerasının 3 Yeni Özelliği
LG'nin yeni amiral gemisi G7 ThinQ'nun 16 megapiksel çift kamera sistemi, işte bu üç yeni özellikle birlikte geliyor.
LG, Çarşamba günü New York'da gerçekleşen basın etkinliğinde yeni telefonu G7 ThinQ'yu tanıttı. G6'nın izinden giden yeni amiral gemisi akıllı telefon, daha büyük 6.1-inç ekran, iki kat daha fazla depolama alanı (G6 32GB, G7 ise 65GB sabit depolama alanına sahip) ve Snapdragon 845 işlemci ile birlikte geliyor.
Ancak G7'nin en büyük gelişimi sağladığı alanlardan biri kameraları. LG G7 sadece daha fazla megapiksele sahip olmakla kalmıyor, ayrıca ilginç bazı yeni teknolojileri de beraberinde getiriyor. LG, bu kameraların arkasında "ThinQ" markasına dahil yapay zeka desteği bulunduğunu açıkladı. Bu sayede telefon 1,000'den fazla obje ve görseli tanıyabiliyor, sahneleri sekiz farklı kategoriye ayırabiliyor ve 18 farklı ayarı otomatik olarak değiştirebiliyor. Yani isterseniz bir şehir manzarası, bir demet çiçek, gün batımı ya da portre fotoğrafı çekiyor olun, G7 içeriğe göre ayarlama yapabilecek.
LG bu sefer portre fotoğrafları çekmeyi de kolaylaştırıyor, ister çift arka kamerayı ister tekli ön kamerayı kullanın. G6'da da manuel olarak alan derinliği efekti ekleyebiliyordunuz, ancak G7 bu işlemi tamamen tek bir dokunuşa indirgiyor.
Son olarak, G7 kamera sisteminin diğer bir özelliği de çok karanlık ortamlarda kamera durumu fark ediyor ve kullanıcıya daha aydınlık bir fotoğraf çekebilmesi için low-light özelliğini sunabiliyor. Yani gece fotoğraflarınız da otomatik olarak daha kaliteli hale gelecek.
Ali Ruhi Öztürk
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