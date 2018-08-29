LG G7 One ve G7 Fit, IFA 2018'de Tanıtıldı!
LG, LG G7 ThinQ'ten ilham alan yeni telefonlarını Berlin'de başlayan IFA 2018'de ilk kez tanıttı! İşte LG G7 One ve G7 Fit...
LG'nin yeni telefonları LG G7 One ve LG G7 Fit, Almanya'nın Berlin şehrinde başlayan IFA 2018'de tanıtıldı. Koreli devin uygun fiyatlı olmayı amaçlayan yeni telefonları, LG G7 ThinQ'i örnek alıyor ve onun birkaç özelliğini üzerinde taşıyor.
LG G7 One, 6,1 inç'lik QHD+ ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 32GB depolama alanı, bir microSD slotu, 16MP'lik bir arka ve 8MP'lik bir ön kamera, Android 8.1 Oreo ve 3.000mAh pil ile gelecek. LG G7 ThinQ ile kıyaslarsak G7 One'ın daha eski bir işlemci, daha az RAM ve sadece tek arka kamerayla geldiğini görüyoruz. Yine de G7 One, LG'nin belirleyeceği fiyata bağlı olarak çekici bir seçenek olabilir.
G7 Fit ise G7 One'ın da bir adım gerisinde bulunan bir telefon ve daha eski Snapdragon 821 yonga setini kullanıyor. Daha basit bir 16MP arka kamerayla gelen telefon, Bluetooth 4.2 teknolojisine sahip. Buna karşın 6,1 inç'lik QHD+ ekran sunmayı sürdüren cihaz, 4GB RAM, bir microSD slotu ve 32GB / 64GB depolama seçeneklerine sahip. G7 One'ın pil kapasitesi ise 3.000mAh.
LG G7 One ve G7 Fit'in fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
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