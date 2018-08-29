LG G7 One ve G7 Fit, IFA 2018'de Tanıtıldı!

LG, LG G7 ThinQ'ten ilham alan yeni telefonlarını Berlin'de başlayan IFA 2018'de ilk kez tanıttı! İşte LG G7 One ve G7 Fit...

LG G7 One ve G7 Fit, IFA 2018'de Tanıtıldı!

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