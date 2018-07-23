LG G7 ThinQ Kutusundan Neler Çıkıyor?

LG G7 ThinQ ülkemizde 4899 TL fiyatla satışa sunuldu. Peki, yeni amiralin kutusundan neler çıkıyor? Açtık, baktık!

Oynat LG G7 ThinQ kutu açılışı LG G7 ThinQ ülkemizde 4899 TL fiyatla satışa sunuldu. Peki, yeni amiralin kutusundan neler çıkıyor? Açtık, baktık!

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