LG G7 ThinQ Kutusundan Neler Çıkıyor?

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler