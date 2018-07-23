LG G7 ThinQ Kutusundan Neler Çıkıyor?
LG G7 ThinQ ülkemizde 4899 TL fiyatla satışa sunuldu. Peki, yeni amiralin kutusundan neler çıkıyor? Açtık, baktık!
LG G7 ThinQ henüz ülkemizde satışa çıktı ve fiyatı 4899 TL olarak belirlendi. Telefonun Türkiye tanıtımında da bulunmuş ve hatırlarsanız kısa bir ön incelemesini de gerçekleştirmiştik. Şimdi ise LG G7 ThinQ elimize ulaştı ve kutusunu açtık.
Peki, 4899 TL fiyatla gelen LG G7 ThinQ'nun kutusundan neler çıkıyor? Hepsini hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz. Bu arada LG G7 ThinQ incelemesi de kısa bir süre içinde yine bu sayfalarda yer alacak; onu da hatırlatalım.
LG G7 ThinQ fiyat/performans değerlendirmesini incelememizde yapacağız elbette. Ancak peki sizce 4899 TL fiyatla LG G7 ThinQ alınır mı alınmaz mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Ercan Uğurlu
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