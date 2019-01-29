LG G8 İçin Bilgisayar Modellemesi Ortaya Çıktı
LG'nin yeni amiral gemisinin nasıl görünebileceği hakkında net bir tablo çizen bilgisayar modellemeleri ortaya çıktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe göre LG'nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan LG G8 ThinQ için sızıntı sezonu başladı ve ortaya çıkarılan bilgisayar modellemeleri, LG'nin yeni amiral gemisinde beklenen geliştirmeleri tek bir vücutta toplayarak bize yeni modelin nasıl görünebileceği ile ilgili genel bir fikir veriyor.
Söz konusu bilgisayar çizimleri, XDA Developers tarafından oluşturuldu ve ekibin daha önce de yaptığı çizimlerle benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Modellemeler ilk bakışta cihazın genel hatlarının G7 ThinQ ile benzer olacağını haber verir nitelikte.
LG adına ortaya çıkan söylentiler, Güney Koreli firmanın bir sonraki amiral gemisi modeli için düşündüğü geliştirmelerin arasında "Sound on Display" isimli bir özelliğin de bulunduğunu ve bu teknoloji ile G8 ThinQ modelinde ekranın titreşerek hoparlör görevini üsteleneceğini iddia ediyor. Bu gelişme, telefonun bir önceki model olan G7 ThinQ modeline nazaran daha dar bir çentiğe sahip olmasını sağlayabilir ancak işin ilginç yanı, bilgisayar çizimlerinin çentiğin önceki modelde bulunan çentik ile aynı büyüklükte olabileceğini gösteriyor olması.
Hatırlatmakta fayda var ki LG Electronics'in küresel iletişim departmanının başında bulunan Ken Kong, XDA tarafından daha önce de ortaya konulan çizimleri "spekülatif ve gerçeklikten uzak olduğu" gerekçesiyle reddetmişti. Bu sebeple bu bilgisayar modellemelerinin LG'nin bir sonraki amiral gemisi hakkında birebir olarak doğru bilgileri verdiğinden şüphe duymak mantıklı olabilir.
Bununla birlikte XDA Developers'ın geçmişteki bilgisayar modellemeleri çarpıcı bir şekilde isabetli sonuçlar da ortaya çıkarmıştı. Platform, açıklamalarına göre modellemeler için "anonim bir kaynak"tan sağlanan tasarım taslaklarından faydalanıldı ve bu sayede yeni amiral gemisinin modellemesi yapılabildi. Fakat platformuna sahip olduğu veriler sadece cihaz tasarımını kapsıyor, bu sebeple XDA Developers dahil olmak üzere hiçbir platformda LG'nin yeni amiral gemisinin sahip olacağı donanımlarla ilgili net bir bilgiye rastlamak henüz mümkün değil. Ancak XDA Developers'ın tasarım detaylarını inceleyerek vardığı çarpıcı sonuçlar da mevcut: LG G8 ThinQ, gelişmiş yüz tanıma yetenekleri ile gelebilir.
Tüm bu söylentilerin kesinliğe kavuşması ise ancak LG'nin G8 ThinQ modelini tanıttığı güne kalacak. LG, cihazın tanıtımını önümüzdeki Şubat ayının sonunda düzenlenecek olan MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2019'da düzenlemeyi planlıyor. Elbette ki dikkatler bu tarihten önce bir başka Güney Koreli teknoloji devi olan Samsung'un yeni Galaxy amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisinde olacak.
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