LG G8, MWC 2019 Etkinliğinde Tanıtılabilir
Güney Koreli dev LG, MWC 2019 için büyük bir tanıtım etkinliğine hazırlanıyor olabilir
LG hakkındaki son dedikodular, firmanın bir sonraki muhtemel amiral gemisi olacak LG G8'in Mart ayının sonlarına doğru tanıtılabileceğini, hatta söz konusu tanıtımın Mayıs ayına kadar kaydırılabileceğini öne sürüyordu. Şimdi ise bir başka iddia, LG G8'in çok daha erken bir tarihte, 25 Şubat tarihinde başlayacak olan MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacağını ileri sürüyor.
İddianın kaynağı Android Authority'e göre bu tarih, LG'nin değişmeye açık planının bir parçası. Özellikle Xiaomi'nin aynı tarihte bir başka telefonu tanıtmayı planladığı düşünüldüğünde LG'nin söz konusu tarihten kaçınmak isteyeceği açık.
Android Authority'nin bu iddiayı dayandırdığı kaynak bilinmese de, bu iddia aynı kaynak tarafından daha önceden öne sürülen iddialarla tamamen ters düşmüyor. Android Authority'nin daha önce yayınladığı makalelerde Güney Koreli teknoloji devinin 2019 cihaz üretim takviminde değişiklikler yaparak üretimlere hız verdiği öne sürülüyordu. Bir diğer deyişle, LG'nin planı değişti ve ilkbaharda tanıtılması beklenen LG G8'in tanıtımı MWC 2019'a alındı.
Bu iddia ilgi çekici olsa da şu an için tamamen ihtimal verilebilecek bir söylenti değil. Özellikle LG'nin V30S modelini MWC 2018'de tanıtmış olması, LG'nin MWC etkinliğinde önceliği V serisine vererek yeni bir V serisi akıllı telefonu (yüksek ihtimalle LG V45 ThinQ adı altında) tanıtabileceği ihtimalini öne çıkarıyor.
LG G8 hakkında şu ana kadar detaylı bilgilerin ortaya çıkmamış olması da bu iddiayı zayıflatan bir başka nokta olabilir. Şubat ayı gibi yakın bir tarihte ortaya çıkması beklenen bir modelin hakkında şimdiye kadar detaylı bir sızdırma veya dedikodu olayının olmaması mümkün görünmüyor. Örneğin cihaz hakkında ortaya çıkan bir iddia, LG'nin cihazda 4K çözünürlüğünde ve ses çıkışı özelliğine sahip özel bir LCD ekran teknolojisinin kullanacağını öne sürüyor Ancak bu iddia doğruysa, LG G8 hakkında çok sayıda detayın ortaya çıkması an meselesi olacaktır.
Doğan Kürşat Aktaş
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