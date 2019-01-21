LG G8 MWC 2019 Tanıtım Tarihi Belli Oldu
MWC 2019'da tanıtılacak olan LG G8'in tanıtım tarihi belli oldu.
- Ercan Uğurlu
Mobil Dünya Kongresi'nin başlamasına henüz 1 ay kadar zaman var ancak hemen hemen markaların hangi telefonları tanıtacakları şimdiden belli ve hatta özelliklerine kadar biliniyor. Bunlar arasında başı çeken modeller kuşkusuz Huawei P30 modelleri, Samsung Galaxy S10 ve LG G8 olacak. LG G8 hakkında hala çeşitli söylentiler mevcut, ancak en azından telefonun tanıtım tarihi artık belli olmuş durumda.
MWC 2019, 25 Şubat günü başlayacak, 28 Şubat günü ise son bulacak. Fakat bilindiği gibi büyük markalar, ürünlerinin basın tanıtımlarını fuar halka açılmadan birkaç gün öncesinden yapmayı tercih ediyor. Bu teknoloji devlerinden biri deGüney Koreli LG olacak ve yeni amiral gemisi LG G8'i 24 Şubat Pazar günü tanıtacak.
LG G8'in tanıtımı, 24 Şubat günü gerçekleşecekken, Samsung ise yeni amirallerini bu tanıtımdan çok Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın tanıtımları 20 Şubat günü San Francisco'da tanıtılacak. Bakalım iki amiral arasındaki farklar neler olacak? Merakla bekliyoruz...
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