LG G8 ve LG V50 ThinQ, MWC 2019'da Gelebilir!
Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen LG G8, yeni rapora göre yalnız başına tanıtılmayacak!
LG G8'in Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmasını bekliyorduk, ancak MWC'de tanıtılacak tek LG telefonu, LG G8 olmayacak gibi görünüyor. Yeni rapora göre LG V50 ThinQ de Barselona'daki şovda gösterilecek.
ETNews'un raporuna göre LG V50 ThinQ, 5G desteğiyle gelecek. Buna karşın LG G8'de 5G desteği bulunmayacak. Siteye göre Snapdragon 855 yonga seti, 4.000mAh pil, 6 inç ekran ve telefonu serin tutmaya yarayan "buhar odası", cihazın özellikleri arasında. LG V50 ThinQ'in hareket tabanlı bir arayüz de sunacağı söyleniyor.
LG V50 ThinQ, Avrupa ve ABD'de Mart'ta satışa sunulacak. Buna karşın telefon biraz pahalı olacak gibi görünüyor. Söylenen 1,3 milyon won'luk fiyat, 1.170 dolara denk geliyor.
LG V50 ThinQ'in amacı, kullanıcılara en üst kalitede bir telefon sunmak. Daha yaygın olarak satılacağı anlaşılan LG G8 ise daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi olmayı amaçlıyor. Rapora göre LG, gelecekte G serisini kapatıp V serisine dönüştürebilir. Bunun yakında gerçekleştiğini de görebiliriz. LG G8'in serinin son telefonu olma ihtimali var. Yine dedikodulara kesin gözle bakmamakta ve bilgilerin netleşmesi için biraz beklemekte fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın