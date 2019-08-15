LG G8X'in İlk Görüntüleri İnternete Sızdı!
Bir süredir söylentileri dolaşan LG'nin yeni amiral gemisi cebi G8X'e ait olduğu söylenen ilk görüntüler, internete düştü!
- Levent Öztürk
Kısa bir süre önce ortaya çıkan söylentilerde, LG G8X adında bir telefonun Eylül ayında, muhtemelen IFA 2019 sırasında duyurulacağını öğrenmiştik. Bu telefon hakkında pek bir şey bilinmiyor olsa da, artık sızan görüntüler ile bir fikrimiz olabilir.
Pricebaba ve Onleaks tarafından paylaşılan görseller, küçük bir "göz damlası" çentiği bulunan bir telefon gösteriyor. Bu da G8X'in, varisi veya gelişmiş bir sürümü olduğu düşünülen LG G8'in tam boyutlu çentiğine göre oldukça küçük gözüküyor. Bunun dışında tasarımın genel olarak benzer olduğu söylenebilir. Cam arka, metal çerçeve, çift lensli arka kamera, 3.5mm kulaklık girişi gibi özellikler bu sızıntıda da gözükebiliyor. Ancak iki önemli fark da bulunuyor.
Öncelikle, görülebilir bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor ve görünene göre çentikte düzgün bir yüz tanıma sistemi için yeterli alan yok. Bu da LG G8X'in ekran altında yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu düşündürüyor. Bu özellik artık üst seviye telefonlarda yaygın olarak bulunuyor ancak LG tarafından henüz kullanılmaya başlanmadı.
İkinci büyük fark ise, LG'nin, titreşimler ile ekran aracılığıyla ses oluşturan G8'deki Crystal Sound sisteminden vazgeçtiğini öneren bir kulaklık kısmının bulunuyor olması. Bu özellik her ne kadar garip gözükse de, oldukça iyi çalışıyordu.
Son olarak da, kaynağın söylediğine göre, LG G8X yaklaşık 6,2 inçlik bir ekrana sahip olacak ve bu da LG G8'in 6,1 inçlik ekranına göre küçük bir büyüme anlamına geliyor. Telefonun diğer boyutları ise bir kez daha LG G8'den az miktarda büyük olacak: 159,3 x 75,8 x 8,5mm.
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