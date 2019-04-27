LG, Güney Kore'de Üretimi Durdurdu
LG, kendi vatanı lan Güney Kore'de gerçekleştirdiği akıllı telefon üretimi hakkında oldukça radikal bir karara imzasını attı!
- Ercan Uğurlu
LG, akıllı telefon pazarında zor günler yaşamaya devam ediyor. Bunun en büyük göstergesi ise, Güney Kore'deki akıllı telefon üretimini durdurması oldu. Reuters'ın haberine göre LG, akıllı telefon üretimini Vietnam'daki tesislerinde devam edecek.
2018 yılının ikinci çeyreğinde mobil bölümüyle 172 milyon dolar zarar eden LG, bunun neticesinde maliyetleri kısmak adına böylesi bir karar almış. Akıllı telefon satışları global çapta azalmışen, LG'nin de mobil kategoride zorlandığı aşikar. Zira karşısında Samsung, Huawei ve Apple gibi güçlü devler yer alıyor. Özellikle Samsung ve Huawei'nin son dönemdeki agresif ürün politikası, LG'nin gardını düşürmüş gibi görünüyor.
Ancak taşınma ile beraber şirket yine de akıllı telefon işini küçültmeyi planlamıyor. LG'nin Global Kurumsal İletişim Direktörü Ken Hong konu ile ilgili olarak, bu hamlenin küresel pazar için daha rekabetçi olmak istemeleri neticesinde yapıldığını söylüyor. Öte yandan akıllı telefon Ar-Ge, tasarım, kalite güvencesi gibi iş ayakları için Kore, LG'nin merkezi olmaya devam edecek.
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