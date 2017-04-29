LG İçin 2 Yıl Sonra Gelen İlk İyi Haber!
G4 ve G5 ile büyük kan kaybı yaşayan LG, aradan geçen 2 yılın ardından, ilk defa istediği başarıya yaklaşmış gibi görünüyor!
2016'nın son üç ayında yaklaşık 500 milyar Kore won'u harcayan LG'nin mobil bölümü, bu kan kaybını yavaşlatmayı başarabilmiş gibi görünüyor. Hatta bölüm, 2017'nin ilk çeyreğinde sadece 200 milyon Kore won'u (yaklaşık 175.000 dolar) kayıp bildirmiş durumda.
LG'nin akıllı telefon bölümünün artık neredeyse zararsız çalışıyor olması, özellikle son dönemlerde kaybettikleri paranın miktarından dolayı büyük bir öneme sahip. 2016'nın dördüncü çeyreğinde mobil kayıplar o kadar yüksekti ki, firmanın geri kalan bölümlerinin elde ettiği karı bile neredeyse ortadan kaldırdı. Neyse ki LG bu zarardan kurtulmuş durumda ve firma artık 14.66 trilyon KRW (yaklaşık 12.7 milyar dolar) gelir ve 736 milyon dolar net kar bildirmekte.
LG'nin geri kalanında ise firma, beyaz eşya, klima ve ev eğlence sistemleri piyasalarında oldukça başarılı. Otomobil parçaları kolu halen zarar ediyor ancak yöneticiler, şu anda yapılan R&D harcamalarının ileride elde edilecek gelir ile ortadan kalkacağına inanıyor. Ayrıca firma, Chevy ile Bolt parçaları için ortaklığını da sürdürüyor.
LG, mobil bölümünde geçtiğimiz yıl alınan masraf azaltma önlemlerinin ve kısa bir süre önce piyasaya sürülen G6'nın, gelecekte zarardan kurtulmalarına yardımcı olacağına kesin olarak inanıyor. Bununla beraber firma, diğer oyuncuların cihazlarının - Samsung ve Çin - gelecekteki kar için bir engel olduğunu da kabul ediyor.
Levent Öztürk
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