LG İçin 2 Yıl Sonra Gelen İlk İyi Haber!

G4 ve G5 ile büyük kan kaybı yaşayan LG, aradan geçen 2 yılın ardından, ilk defa istediği başarıya yaklaşmış gibi görünüyor!

LG için 2 yıl sonra gelen ilk iyi haber!

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