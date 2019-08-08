LG, IFA 2019'da Yeni Çift Ekranlı Cebini Tanıtacak!
LG, çift ekranlı telefonlarını geliştirmeye devam edeceğini, yayınladığı bu ilginç video ile bir kez daha kanıtladı!
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde Huawei ve Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları Mate X ve Galaxy Fold'u görmüş, fuar alanında yer alan LG'nin standına gittiğimizde ise, tanıtılan V50 ThinQ'nun da benzer şekilde kullanılabildiğine şahit olmuştuk. LG, V50 ThinQ'da kullandığı çift ekran kılıfı Dual Screen ile, ekranı genişletebiliyor ve böylece nispeten fiziksel olarak katlanabilir bir akıllı telefon deneyimi sunabiliyordu. Şimdi buna ilişkin yeni bir haber daha geldi. Görünüşe göre LG, bu kullanımdan oldukça memnun ve bunu geliştirmeyi sürdürecek.
LG'nin yayınladığı videoda, V50 ThinQ Dual Screen benzeri bir çift ekran kullanımı görülüyor. 8 bit tarzında bir oyun videosunun oynandığı telefon üzerinde, ekran katlanarak açılıyor ve oyun alanı genişliyor.
LG, videoda IFA 2019'a da gönderme yaparak, tarihe odaklanıyor. Video, 6 Ağustos 2019 saat 10:00'a işaret ediyor. Bakalım bu zaman geldiğinde LG, ne açıklıyor olacak? Biz de yerinde olup, etkinlikten notlarımızı sizlerle paylaşacağız.
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