LG, iki akıllı silahını aynı anda tanıttı
LG'nin ilk melez akıllı saatini kamuoyunun beğenisine sundu. LG Watch W7 son derece ilginç özelliklere sahip.
Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni amiral gemisi akıllı telefonu V40 ThinQ'yu tanıttı. Ancak firmanın sürprizleri bu kadarla sınırlı kalmadı ve melez akıllı saat Watch W7 de kamuoyunun beğenisine sunuldu. Google Wear OS platformunu üzerine inşa edilen saat, klasik anolog bir saat rolü de üstlenebiliyor.
LG Watch 7 şart edilmeden iki günlük pil ömrü sunuyor. Eğer analog moda geçerseniz bu süre 3 ila 4 gün uzuyor ve 1 hafta barajına oturuyor. Şimdi asıl sürprize geliyoruz: Watch 7'deki tüm akıllı fonksiyonlarından vazgeçip; onu klasik bir saat olarak kullanırsanız, şarja gerek duymaksızın 100 günlük bir kullanım ömrü elde ediyorsunuz.
The Watch 7; barometre, kronometre, zamanlayıcı ve pusula gibi kalemler bulunuyor. Elbette Google Wear OS'dan faydalanarak, saatin dış yüzünü istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz.
LG'nin melezi; Snapdragon Wear 2100 yongası, 360X360 piksellik 1,2 inçlik ekran, 4 GB eMMC saklama alanı, 768 MB RAM ve 240 mAh'lik batarya ile donatılmış. Kısacası sektördeki tüm rakipleriyle mücadele edebilecek nitelikte.
Güney Koreli firma, akıllı saatin fiyatını ve çıkış tarihini açıklamaktan şimdilik kaçınıyor.
Barış Terun
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