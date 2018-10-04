LG V40 ThinQ: İlk 5 Kameralı Telefon Tanıtıldı!

LG, Dünya'nın 5 kameraya sahip ilk akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. İşte LG V40 ThinQ ve sundukları...

LG V40 ThinQ: İlk 5 Kameralı Telefon Tanıtıldı!

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