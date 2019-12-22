LG'den "İlk" Endüstri Sertifikalı 8K TV Geliyor

İki dev teknoloji üreticisi, Samsung ve LG, pek çok alanda olduğu gibi televizyon pazarında da sıkı bir rekabet içindeler. Ancak LG bu rekabette bir adım öne çıkmayı başarmış gibi. Zira Güney Koreli şirket, endüstri standartlarına göre sertifikalı dünyanın ilk "8K Ultra HD" TV'sini CES 2020'de sergileyecek.
Geçtiğimiz eylül ayında CTA, yani Tüketici Teknolojileri Birliği, "tam donanımlı" 8K televizyonlarda aranması gereken logoyu duyurmuştu. Hemen aşağıda görebileceğiniz 8K logosu, televizyonun endüstri standartlarına göre sertifikalı olduğu anlamına geliyor. Bu logonun sahip olduğu 8K televizyonu satın alacak tüketiciler, o televizyonun tam kriterleri karşıladığından emin olabilecek.
LG, CTA'ye bir başvuruda bulunarak bu sertifikayı talep etmiş durumda. Bu da şirketin "gerçek" 8K TV'sini CES 2020'de sergileyebileceği anlamına gelirken, bu konuda Samsung'un bir adım önüne geçebileceğini gösteriyor.
Aslında 2 şirketin de daha önceden tanıttığı 8K televizyonları var. Ancak CTA sertifikalı 8K televizyonlardan beklenen daha fazla özellik var ve bu yalnızca ekran çözünürlüğünün 7680x4320 piksel olması anlamına gelmiyor. Ekran çözünürlüğünden bir derinliğine, ekran metrolojisinden HDR aktarım standardına ve daha pek çok noktaya temas ediyor.
Bakalım LG, CES 2020'de nasıl bir televizyonla karşımıza çıkacak...
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