LG MWC'de Bağlı İkinci Ekranlı Telefon Tanıtabilir
Güney Koreli teknoloji devi LG'nin katlanabilir ekranlı telefon planı, MWC'de ses getirebilir
- Doğan Kürşat Aktaş
MWC 2019 (Mobil Dünya Kongresi) sadece bir ay uzaklıkta ve her yıl olduğu gibi birçok akıllı telefon modeli bu kongrede boy gösterecek. İsmi verilmeyen kaynaklara göre ise LG bu teknoloji şovunda birçok yeni cihazla gelecek ve bunlardan biri "bağlı ikinci ekrana" sahip olacak.
LG dahil birçok akıllı telefon üreticisinin yeni hedefi, katlanabilir ekran teknolojisini akıllı telefonlara getirmek ve CNET'e göre Güney Koreli teknoloji devi LG, Samsung'un aksine önümüzdeki ay yapacağı tanıtımda bunu göstermeyecek. Bunun yerine LG'nin sunacağı yeni bir telefon modeli, ikinci bir ekran aksesuarına sahip olabilecek ve bu aksesuara sahip kullanıcılar multimedya içeriklerini tüketirken veya oyun oynarken değişik seçeneklere sahip olacaklar. Bu fikrin bazı kişilere tanıdık gelmesinin sebebi ise Asus ROG Phone modelinin bunu daha önce TwinView Dock isimli aksesuarı ile yapmış olması.
V40 ThinQ ve G7 ThinQ modelleri ile oldukça iyi bir kullanım deneyimi vaat ederek olumlu eleştiriler alsa da LG, Samsung'un Android segmentindeki hakimiyeti nedeniyle akıllı telefon modellerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmakta zorluk çekiyor. V10 ve G5 modellerinde görülen "şaşalı ama gereksiz" özelliklere başvurma yolunu tercih etmemeye kararlı olan firmanın umudu, 2019 yılının firmanın mobil departmanı adına önceki yıllara kıyasla daha iyi geçmesi.
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