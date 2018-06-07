LG Q Stylus, Kalemi Q7 Serisine Getirdi

LG, bu seneki Q serisinden ilham alan yeni kalemli telefon serisi LG Q Stylus'u tanıttı!

LG Q Stylus, Kalemi Q7 Serisine Getirdi

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