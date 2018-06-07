LG Q Stylus, Kalemi Q7 Serisine Getirdi
LG, bu seneki Q serisinden ilham alan yeni kalemli telefon serisi LG Q Stylus'u tanıttı!
Samsung'un Galaxy Note serisi, büyük telefonlarda, yani phablet'lerde öncü konumunda. Buna karşın LG'nin geçtiğimiz senelerde orta seviye phablet'ler tanıttığını gördük. Örneğin geçen seneki Stylo 3, orta düzey özelliklere sahip bir telefondu.
LG bu sene ise kalem destekli üç yeni telefon piyasaya sürüyor. Yeni LG Q Stylus serisi, geçen ay tanıtılan Q7 serisinden ilham alıyor. Cihazların isimleri, şöyle: Q Stylus, Q Stylusa, ve Q Stylus+
Yine Full HD+ 18:9 ekranla gelen cihazlar, 6,2 inç'lik ekranlarıyla Q7 serisinden büyükler. Telefonlarda kullanılan işlemci ise küçük telefonlardakine benziyor. RAM miktarı modele göre 3GB ve 4GB arasında değişirken, üç model de tek arka kameraya sahip. Ortak özellikler arasında kalem, IP68 su ve toz geçirmezliği, parmak izi tarayıcısı, hızlı şarj ve FM radyo var.
Fiyatları henüz açıklanmayan yeni telefonlar, Kuzey Amerika ve Asya'da bu ay "kısıtlı olarak" satışa sunulacaklar. Cihazların diğer bölgelere 2018'in üçüncü çeyreğinde ulaşması bekleniyor. LG her modelin her ülkeye ulaşmayabileceğinin altını çiziyor.
Zeynel A. Öztürk
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