LG Smart TV'lerdeki Apple TV Uygulamasına Dolby Atmos Desteği Geldi

Bu yılın başında LG'nin 2019 model 4K UHD TV modellerine eklenen Apple TV uygulamasına Dolby Atmos ses desteği eklendi. Yeni eklenen bu özellikle, Dolby Atmos destekli LG OLED ve NanoCell TV kullanıcıları dahili Apple TV uygulaması ile Dolby Atmos ve Dolby Vision formatındaki filmlerin keyfini çıkarabilecekler. Bu güncelleme ile LG, Apple TV 4K cihazı dışında dahili Apple TV uygulamasından Dolby Atmos ses desteği sağlayan ilk TV markası oldu.
Her bir nesnenin eşsiz sesini üç boyutlu bir ortamda sunan Dolby Atmos ses teknolojisi, içinde bulunan ortamdaki akustiği güçlendirerek sesin izleyicinin etrafınızda 360 derece hareket etmesini sağlıyor ve bulunduğu ortamı her yönden sarıyor. İzlenilen içerikteki diyaloglar, sessiz sahneler ve doğal sesler Dolby tarafından işlenerek gerçek ses deneyimi oluşturuluyor.
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